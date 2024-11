EVZ Special O valoare a României. Povestea lui Ovidiu Călin, matematicianul care activează în cele mai mari universități din lume. Video







A avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial”, difuzat pe canalul de Youtube „Hai România”. Invitatul de astăzi este Ovidiu Călin, profesor și cercetător în matematică și inteligență artificială. Acesta s-a remarcat prin experiența uimitoare și a povestit în cadrul podcastului parcursul său, de la Universitatea din București la bursa de studii în Canada și până la scrierea unei cărți care explică fenomenul inteligenței artificiale prin intermediul matematicii, lucrare unică în lume.

În cadrul acestei ediții, o temă principală a fost reprezentată de inteligența artificială, de la istoria sa și până la evoluțiile din prezent. Expertul a prezentat cum AI ar putea defini societatea viitorului, iar viața oamenilor ar putea în timp să fie schimbată radical.

De la București la Toronto

Ovidiu Călin este unul dintre oamenii cu un CV de invidiat. Acesta a absolvit Facultatea de Matematică din cadrul Universității din București cu nota 10. Ulterior, acesta a avut șansa de a pleca cu o bursă pentru a face doctoratul la University of Toronto, cea mai bună universitate din Canada, pe departamentul de matematică. „Am avut norocul să mi se ofere o bursă la această universitate cu care să pot să stau într-una dintre marile metropole ale lumii, orașul Toronto. La început, bursa era de 7.600 de dolari canadieni. Nu era mult, însă pentru cineva care făcea 100 de dolari pe lună în România ca profesor, asistent universitar, părea enorm. Suma a crescut în funcție de note. După primul an, mi s-a dublat bursa”, a explicat Ovidiu Călin.

Fiind român, Ovidiu nu avea parte de toate beneficiile acestui mediu universitar. În ciuda notelor mari și a implicării, bursa putea crește până la o anumită limită, iar unele uși erau deschise doar pentru studenții canadieni. Din acest motiv, pentru a se putea dezvolta în continuare, cercetătorul a ales să-și depună actele de emigrare. Astfel, a devenit cetățean canadian.

Pași spre Statele Unite

În ultimul an și jumătate petrecut în Canada, după finalizarea doctoratului, Ovidiu Călin a devenit lector universitar, având un salariu de 42.000 de dolari canadieni pe an. După patru ani și jumătate, românul a trebuit să se hotărască ce va face în continuare, pe ce drum va merge. La acea perioadă, în Canada nu existau locuri de muncă disponibile pentru profesori. Acesta a fost momentul în care a început drumul lui Ovidiu în SUA.

„Canada nu era într-o situație foarte bună. Am aplicat în diferite țări, precum Emiratele Arabe Unite, aveau nevoie de oameni. Am avut o poziție la Dubai, nu am onorat-o pentru că în același timp a venit o ofertă de la University of Notre Dame din Indiana, Statele Unite. Este o universitate poziționată pe locul 25 în clasamentul american. Era o ofertă pe 2 ani pe postul de visiting assistant professor. În acești doi ani mi-am urmat visul de a face matematică în Statele Unite”, a explicat profesorul.

În 2001, piața americană s-a confruntat cu dificultăți, fiind vorba de un început de criză economică. La acel moment, locurile de muncă erau extrem de limitate. Totuși, românul a reușit să obțină un interviu și poziția de lector în cadrul Eastern Michigan University, unde activează de peste 18 ani.

Un moment important din carieră

Cum spuneam la începutul acestui material, Ovidiu Călin vine cu o experiență extraordinară din spate. Potrivit acestuia, perioada 2016-2017 a reprezentat un pas important pentru cariera sa. Acesta a ocupat poziția de visiting professor în cadrul Princeton University, la nivelul departamentului de Finance Engineering. Mai exact, se focusa pe aplicațiile matematicii în business-urile de pe Wall Street. Potrivit specialistului, un curs la care a asistat în această perioadă de activitate la Princeton i-a deschis noi orizonturi.

„Un eveniment m-a marcat semnificativ. A venit un speacker remarcabil și a vorbit despre inteligența artificială. Era un amfiteatru enorm, cred că cel mai mare din universitate, avea 400 de locuri. Dar nu aveai unde să stai nici pe scări. Mi-am dat seama că inteligența artificială trebuie să fie un aspect foarte important de toată lumea vrea că cunoască cât mai mult. Am zis că trebuie să învăț și eu despre aceste lucruri și m-am ținut de cuvânt”, a spus Ovidiu Călin.

Până la acel moment, Ovidiu nu a fost pasionat de domeniul inteligenței artificiale. Dar, lucrurile s-au schimbat. „Am realizat că este ceva extrem de important și că matematică joacă un rol primordial. E un lucru care nu ține doar de computer science, baza este matematică. Sunt mai multe fațete și lucruri pe care trebuie să le știi. Eu matematică știam la nivelul la care să înțeleg despre ce este vorba. A fost nevoie să învăț partea de programare și să cercetez”, a explicat invitatul.

Carte unică în lume

Descoperind acest nou domeniu de interes, Ovidiu Călin a scris o carte de „deep learning” despre inteligența artificială pe baze matematice. Este o carte în limba engleză, unică în lume, care se adresează celor care urmează un master sau un doctorat și vor să facă cercetare.

„Prin anii 2016, a venit la mine un editor de la Springer, unde a fost publicată cartea, și m-a întrebat dacă aș putea să scriu o carte despre inteligență artificială, dar pe baze matematice, pentru că nu există pe piață așa ceva. La început mi-a fost frică să abordez un subiect pe care nu eram stăpân. Între timp, mi-am schimbat percepția și am început să scriu, să studiez. Erau doar câteva articole pe vremea aceea, nu exista nimic pe internet despre inteligența artificială. Partea matematică este complexă. Sunt multe structuri puternice care apar în inteligența artificială”, a afirmat invitatul.