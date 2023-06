Doctorul Valeriu Gheorghiță, gesturi tandre în jacuzzi cu o celebră actriță: „Da, au o relație!”

Fostul președinte al Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva Covid-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghiță, a fost văzut în jacuzzi cu Monica Bârlădeanu. Actrița și directorul spitalului SRI se află la un resort din Bulgaria. Încă nu se știe dacă este vorba doar despre o prietenie sau mai mult.

Valeriu Gheorghiță a fost căsătorit cu o fostă colegă de facultate. Monica Bârlădeanu nu s-a mai afișat cu alt bărbat după relația cu Bobby Păunescu, potrivit RTV.

Monica Bârlădeanu a explicat tot

Monica Bârlădeanu a recunoscut că are o relație cu Valeriu Gheorghiță și a subliniat că acesta este divorțat. Actrița a mai spus că preferă să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat ABSOLUT NECĂSĂTORIT, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățișez!”, a scris vedeta, pe Instagram. „Da, au o relație, dar Valeriu Gheorghiță e un bărbat divorțat de ceva vreme. Nu înțeleg de unde atâta vâlvă. Monica nu vorbește niciodată despre viața personală de principiu și nici acum n-o s-o facă.”, a spus Aprilia Ivănescu, PR-ul vedetei, pentru Ego.

Cine este Valeriu Gheorghiță?

În 1 martie 2022, doctorul Valeriu Gheorghiță a devenit manager al Spitalului Clinic de Urgență “prof. dr. Agrippa Ionescu”. Valeriu Gheorghiță este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, domeniul medicină generală (militară), cu specializarea „boli infecțioase”. Cea mai mare parte a carierei a profesat la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “dr. Carol Davila”, şi în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “dr. Carol Davila” din Bucureşti, acolo unde în prezent este șef de lucrări. El a fost preşedinte al Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva Covid-19 (CNCAV).