Pentru a intensifica vaccinarea în zonele rurale, dr. Valeriu Gheorghiță s-a întors întoarce în comuna argeşeană în care şi-a petrecut copilăria, pentru a-i vaccina pe oameni să se vaccineze.

În comuna Izvoru din Argeş, medicul Valeriu Gheorghiţă se va alătura echipei medicale a centrului deschis în localitate.

“Sunt emoționat și nerăbdător ori de câte ori revin în locul nașterii mele. Mi-e dor de meleagurile copilăriei, de părinți și de toți cei dragi, alături de care am crescut. Îmi doresc ca împreună cu ai mei colegi argeșeni să facem încă un pas către normalitate! Să vaccinăm!”, a declarat dr. Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-COVID.

Principala temere a oamenilor legată de vaccin

„Principala teamă a oamenilor nu este neapărat legată de vaccin, ceea ce este un paradox, ci de înțepătură, se tem că vaccinarea propriu-zisă doare. Exista frica de injecții. În general femeile au fost mult mai curajoase, bărbații erau puțin mai temători, lucrurile au decurs foarte bine în toate situațiile. Este o înțepătură aproape atraumatică, oamenii aproape că nici nu simt înțepătura propriu-zisă”, a e explicat dr. Gheorghiţă.

Raed Arafat a vaccinat sămbătă în Mureș

La rândul său, dr. Raed Arafat a mers, sâmbătă, să vaccineze populația din comuna Bălăuşeri, județul Mureș, unde a fost inaugurată Caravana vaccinării în mediul rural.

Șeful DSU a precizat că foarte multe persoane în vârstă, vulnerabile, nu pot să ajungă la centrele de vaccinare dacă sunt organizate la distanţă, astfel că alături de autoritățile locale și de cadre medicale din județul Mureș a fost organizat un centru mobil, potrivit Digi24.

Un centrul mobil de pregătire a populaţiei şi personalului de intervenţie a fost transformat într-un centru de vaccinare cu patru fluxuri, pus la dispoziția celor care au dorit să se imunizeze împotriva Covid-19.

„Astăzi, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, cu Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, cu autorităţile locale din comuna Bălăuşeri, împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ‘Horea’ al Judeţului Mureş, cu UPU – SMURD Târgu Mureş, STS, cu Comitetul Naţional de Vaccinare, cu toţii am organizat o acţiune în zona rurală. Sunt foarte multe persoane în vârstă, vulnerabile, care cu greu pot să ajungă la centrele de vaccinare dacă sunt organizate la distanţă, cum sunt maratoanele de vaccinare, aşa cum avem acum la Sighişoara. Noi am hotărât să venim cât mai aproape de ei. Centrul este organizat împreună cu IGSU, folosim caravana de pregătire a populaţiei, care a fost oprită din cauza pandemiei şi am transformat-o în centru de vaccinare cu patru fluxuri de vaccinare. Microbuzele ISU merg după un program prestabilit la casele oamenilor care au anunţat în prealabil că vor să se vaccineze şi îi aduc la punctul de vaccinare, apoi în duc înapoi acasă”, a declarat Raed Arafat.