Conflictul de la Valea Uzului nu s-a încheiat. UDMR nu vrea preluarea cimitirului de către Armată

Situația s-a mai calmat în Valea Uzului, însă imaginile cu confl ictele de acolo au făcut înconjurul lumii. Maghiarii nu sunt însă de acord cu propunerea premierului Viorica Dăncilă, de trecere a cimitirului în administrarea Ministerului Apărării.





Guvernul României a răspuns diplomatic asaltului autorităților din Ungaria, care, în frunte cu președintele János Áder au comandat în termeni duri escaladarea evenimentelor în ziua de joi.

Premierul Viorica Dăncilă propune trecerea cimitirului în administrarea Ministerului Apărării și conferirea statutului de cimitir internațional, având în vedere că acolo sunt înhumați militari de mai multe naționalități.

Ieri, senatorul Tanczos Barna UDMR a explicat, pentru Evenimentul zilei, că maghiarii nu sunt de acord cu asta și cer respectarea Legii 300/2008. Politicianul spune că săptămâna trecută a discutat cu ministrul Apărării Gabriel Leș. „L-am rugat să lămurească situația și să ne închidă gura și nouă și românilor, să caute în arhive documente, să deschidă discuțiile cu omologul lui ungur și să clarifice situația. Din ceea ce am găsit în arhive reiese că, în acel cimitir, sunt înhumați 11 eroi români fără nume și unul cu nume, nicidecum 140, așa cum s-a spus. Cred că este o chestiune care trebuie rezolvată bilateral. Doamna premier nu poate lua un cimitir să-l treacă unde vrea, asta se numește naționalizare”, a explicat Tanczos.

Acesta s-a referit și la modul cum puteau fi evitate incidentele: „Majoritatea românilor care au venit erau pașnici, dacă acel grup de provocatori era scos din mulțime, nu se întâmpla nimic, ne-am fi înțeles ca oamenii. Am discutat cu jandarmii și am făcut un plan, să ne putem ruga și noi, și românii. Totul părea perfect până când, la forțarea porților singurul care a rămas în fața mulțimii a fost colonelul Iamandi, șeful Jandarmeriei din Miercurea Ciuc. Cum să facă un singur om față? Au dispărut și Cucoș și jandarmii. Cum să cred eu că unitatea de elită, cu mascații pe care îi are, nu a reușit să-i scoată din mulțime pe provocatori.”

