Actualitate Arestări masive la un miting împotriva războiului antiterorist din Gaza







Sosirea prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu în SUA a declanșat o serie de proteste în capitala țării. Unele dintre demonstrații au condamnat Israelul, în timp ce altele și-au exprimat sprijinul pentru războiul contra teroriștilor palestinieni.

Partizanii teroriștilor palestinieni Hamas din SUA ar vrea ca Netanyahu să oprească războiul cu teroriștii, sub pretextul aducerii acasă a ostaticilor. Netanyahu a sosit luni la Washington pentru o vizită care ar putea include o întâlnire cu președintele Joe Biden. De asemenea, acesta va susține și un discurs în fața unei sesiuni comune a Congresului.

Proteste pentru pace

Zeci de partizani ai teroriștilor palestinieni s-au adunat în fața hotelului în care este cazat Netanyahu, luni seara, iar marți după-amiază, sute de manifestanți au organizat un protest de tip flashmob în Cannon Building, care găzduiește birourile membrilor Camerei Reprezentanților.

Organizați de Jewish Voice for Peace, protestatarii purtând tricouri roșii pe care scria „Nu în numele nostru” au ocupat rotonda clădirii, stând pe podea, desfășurând pancarte și scandând „Lăsați Gaza să trăiască!” După aproximativ o jumătate de oră de aplauze și scandări, ofițerii de la Poliția Capitoliului Statelor Unite au emis mai multe avertismente, apoi au început să aresteze protestatarii.

„Sunt fiica unor supraviețuitori ai Holocaustului și știu cum arată un Holocaust”, a declarat Jane Hirschmann, originară din Saugerties, New York, care a venit la protest împreună cu cele două fiice ale sale - ambele au fost arestate. „Când spunem «Niciodată din nou», ne referim la niciodată pentru nimeni.”

Demonstranții și-au concentrat mare parte din furia lor asupra administrației Biden, cerând președintelui să înceteze imediat toate livrările de arme către Israel. „Nu ne concentrăm pe Netanyahu. El este doar un simptom”, a spus Hirschmann. „Dar cum poate Biden să ceară o încetare a focului când el le trimite bombe și avioane?”

Arestări în masă

Până la ora 20.00, marți seară, poliția Capitoliului a declarat că nu avea o estimare finală a numărului de persoane arestate. Dar JVP a susținut într-o declarație că 400 de persoane, „inclusiv peste o duzină de rabini”, au fost arestate.

Mitchell Rivard, șeful de cabinet al deputatului Dan Kildee, D-Mich, a declarat că biroul său a solicitat intervenția Poliției Capitol după ce demonstranții „au devenit perturbatori, bătând violent în ușile biroului, strigând tare și încercând să forțeze intrarea în birou”.

Kildee a declarat ulterior pentru The Associated Press că nu înțelegea de ce biroul său a fost vizat, afirmând că a votat împotriva unui pachet suplimentar masiv de ajutor militar pentru Israel la începutul acestui an, notează AP.