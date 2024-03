Corneliu Vadim Tudor, o viață tumultuoasă. Văduva a povestit o întâmplare supranaturală

Doina și Corneliu Vadim Tudor au fost căsătoriți timp de trei decenii până când moartea i-a despărțit. Vaduva „Tribunului” a acordat un interviu în care a facut noi dezvăluiri din viața fostului politician.

Doina Vadim Tudor, văduva „Tribunului”, susține că simte prezența răposatului soț și că de multe ori are impresia că cineva o urmărește. De asemenea, femeia a dezvăluit că Vadim Tudor îi trimite semne prin intermediul viselor.

Doina și Corneliu Vadim Tudor au conviețuit aproximativ trei decenii până la moartea tribunului. Pe cât de controversat pe atât de intelingent a fost Vadim. Deși soțului îi plăceau băile de mulțime și lumina reflectoarelor, Doina a stat deoparte tumultul micilor ecrane.

A fost femeia din spatele politicianului Vadim Tudor, iar decesul celui care a fost președintele Partidului România Mare a lasăt un mare gol în sufletul Doinei Vadim. Dar chiar și acum, la aproape zece ani de la moartea soțului, Doina încă îi mai simte prezența.

„Merg prin casă și parcă simt că cineva mă urmărește. De multe ori mă întorc. Îi simt prezența. El ne ocrotește. A fost operată Jeni de apendicită. Mi-a apărut în vis foarte insistent, câteva zile la rând și am zis că ceva se va întâmpla deoarece Corneliu îmi apare tot timpul în vis.

A făcut apendicită, aproape peritonită. Au operat-o și eu când am venit seara acasă, am găsit un porumbel alb în baie, în cadă. Nu știu pe unde a intrat pentru că eu am geam la baie și avea plasă.”, a declarat Doina Vadim Tudor, în cadrul emisiunii Povești de film, cu Mara Bănică.