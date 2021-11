Vaccinul antigripal și testele pentru glicemie vor putea fi făcute în farmacii. Contra-cost

Conform purtătorului de cuvânt al Colegiului Farmaciştilor din România, Anca Crupariu, urmează ca pentru fiecare din serviciile din farmacie să se elibereze ghiduri de practică farmaceutică.

Scopul este ca fiecare farmacie care va presta aceste servicii să o facă într-un cadru legal, standardizat, armonizat.

Urmează să fie aprobate ghiduri pentru servicii farmaceutice

„Poate că unele servicii se prestau deja în farmacie, dar nu exista cadrul legal. Vor fi cursuri de instruire, care vor dura de la câteva zile, la câteva săptămâni” a declarat la Digi 24, Anca Crupariu.

În primă etapă ar urma să fie aprobate ghiduri pentru trei servicii farmaceutice, a spus Crupariu.

„Sperăm ca cele legate de monitorizarea pacienților cu poli-medicație, care presupun și o legătură cu medicul specialist sau de familie. Dorim foarte mult gestionarea pacientului cronic, hipertensiv, diabetic, cu afecțiuni pulmonare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Colegiului Farmaciştilor.

Administrarea vaccinului antigripal este foarte importantă

Specialiștii in epidemiologie se așteaptă ca gripa și COVID-19 să se răspândească în același timp în aceasta iarna. Astfel, administrarea vaccinului antigripal este cu atât mai importantă în acest sezon gripal 2021-2022, întrucât protejează populația fașă de aceste virusuri periculoase.

Gripa nu este o răceala obișnuită. Debutează de cele mai multe ori brusc, cu febra înalta, însoțita de frisoane, stare generala extrem de proastă, cefalee, tuse, dureri musculare, simptomatologie care se instalează foarte rapid. Sigur ca multe dintre semnele și simptomele gripei se regăsesc și în cazul infecției cu noul coronavirus, dar, în ceea ce privește copiii, gripa este o boala cu potential agravant mult mai mare.

Pentru sezonul gripal 2021-2022, în care deja am intrat, este disponibil numai vaccinul cu 4 valențe (cel cu 3 valențe utilizat în sezonul gripal anterior a fost updatat la recomandarea OMS), sub forma injectabilă (virus inactivat) sau sub formă de spray intranazal (virus viu atenuat), pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani.