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Vaccinul antigripal. Ce tipuri se găsesc acum în farmacii

Vaccinul antigripal. Ce tipuri se găsesc acum în farmaciiGripă. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Sănătății a anunțat marți că vaccinurile antigripale Fluenz și Efluelda sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii și la distribuitori. În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac, primele stocuri au fost consumate în mare parte. Totodată, 370.000 de doze sunt disponibile în depozite și pot fi comandate de farmacii, iar la jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze.

„370.000 de doze de vaccin gripal sunt disponibile în depozitele din România și pot fi comandate de farmacii pentru a ajunge la populație, potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR). La jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripală”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Patru vaccinuri autorizate, cu stocuri diferite

În România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale: Vaxigrip, Influvac, Fluenz și Efluelda. Potrivit ANMDMR, Fluenz, destinat copiilor și adolescenților, și Efluelda, destinat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, sunt disponibile în stocuri suficiente în farmacii și la distribuitori. În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac, primele stocuri au fost consumate în mare parte.

Cine trebuie să se vaccineze

Vaccinare

Sursă foto: Unsplash

Ministerul Sănătății a transmis și un mesaj despre importanța vaccinării.

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„Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate acesteia, în special în cazul persoanelor vulnerabile. Medicii recomandă vaccinarea, în special, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor gravide și personalului medico-sanitar. Persoanele eligibile pot beneficia de vaccinare compensată, conform criteriilor în vigoare”, au transmis specialiștii ministerului.

Peste 400.000 de vaccinări înregistrate până la 18 octombrie

Ministerul a precizat că, până la data de 18 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) au fost înregistrate 400.259 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmaciile comunitare autorizate.

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