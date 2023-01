Vaccinul anticoronavirus adaptat noilor tulpini va fi disponibil în România de săptămâna viitoare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, vineri seară, că noua variantă de vaccin anticoronavirus adaptată la tulpinile aflate acum în circulație va fi disponibilă în România, începând de săptămâna viitoare.

„De săptămâna viitoare, cine doreşte să înceapă vaccinarea, de la prima doză, poate să o facă cu noul vaccin. Românii se pot vaccina cu noua formulă pentru prima doza, dar şi pentru rapel. Toţi medicii de familie au acces la vaccin, trebuie doar să îl solicite la Direcţiile de Sănătate Publică. Pentru cei care nu au medic de familie, se vor organiza centre de vaccinare în spitale”, a declarat Alexandru Rafila.

Infectat cu coronavirus

Ministrul Sănătății a fost întrebat și dacă el se va imuniza cu noua variantă de vaccin, dar a spus că mai are de așteptat deoarece a fost recent infectat cu coronavirus.

„Eu am încercat să fac lucrul acesta, dar de Crăciun am fost infectat, am avut Covid. Există o perioadă de 120 de zile de la momentul în care treci prin boală în care nu poţi să te vaccinezi cu o doză suplimentară. Este o decizie pe care o voi lua după ce vor trece cele 120 de zile”, a mai spus Alexandru Rafila, la Digi 24.

Nu vor fi restricții

Numărul de cazuri de coronavirus este în creștere în România, dar autoritățile au anunțat că se nu vor impune deocamdată restricții. Recomandă însă purtarea măștii în zonele aglomerate.

„Deocamdată, nu avem probleme în spitale. Secţiile de terapie intensivă pentru pacienţii COVID sunt ocupate în proporţie de 7%. Există medicamente antipiretice, există medicamente antiinflamatorii. Dacă nu există medicamentul cu care lumea este obişnuită, există cel puţin unul similar sau mai multe.

Eu am spus foarte clar că nu introducem niciun fel de restricţii, avem doar recomandări. Singurele, dacă vreţi, restricţii, dar aş pune ghilimele, sunt legate de activitatea din spitale în care personalul trebuie să fie echipat corespunzător, să poarte mască şi oricine vine în contact cu pacientul trebuie să facă acelaşi lucru ca să reducă riscurile pentru pacient“, a declarat Alexandru Rafila într-o conferință de presă.