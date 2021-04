“Ca politicieni, ne putem ciorovăi pe multe subiecte, dar nu pe vieţile semenilor noştri. Ultimul an a întins la maximum răbdarea tuturor, dar ne-a arătat că ne putem pune pe treabă. Ca liberali, am gestionat pierderile financiare şi am ţinut economia ţării pe linia de plutire. Astăzi, datorită unor restricţii echilibrate impuse societăţii, suntem pe creştere economică şi apreciaţi de agenţiile internaţionale de rating.

România a reuşit până acum să stăvilească impactul pandemiei, atât medical, cât şi economic. Asta s-a făcut cu munca tuturor profesioniştilor din instituţiile noastre şi cu sacrificii politice, adeseori. Măsuri menite să salveze vieţi ne-au costat politic în momente electorale. Dar am preferat să punem viaţa omului simplu deasupra interesului politic”, susține deputatul George Șișcu.

“Astăzi vorbim despre redeschiderea totală a economiei de la 1 iunie pentru că am luat la timp măsurile potrivite şi pentru că avem o campanie de vaccinare de succes. Frustrarea, supărarea, negarea realităţii nu ne vor duce nicăieri. În schimb, vedem cum alte ţări au reuşit vaccinarea majorităţii populaţiei şi astăzi renunţă total la restricţii. Viaţa normală, viaţa de dinainte de pandemie, după care tânjim cu toţii, poate fi câştigată de fiecare român în acest an. Avem nevoie de un moment zero de unitate naţională, avem nevoie să câştigăm inimile şi minţile semenilor noştri pentru a-i convinge să se vaccineze”, a spus deputatul PNL.

“O pandemie nu este ocazia pentru un concurs de popularitate, ci este o cursă contracronometru pentru a salva vieţi. Guvernele care vor pierde bătălia cu pandemia vor fi măturate oriunde în lumea democratică. Oamenii ne vor judeca după rezultate, pentru că vor vedea că în unele ţări s-a putut ieşi din criză, iar altele încă se târăsc spre liman. Eu sunt sigur că vom fi parte din liga câştigătorilor”, a conchis liberalul George Șişcu.

Pierderi zilnice, în weekend-uri, de 20 de milioane de euro

Economia ar fi trebuit deschisă de ieri, nu de la 1 iunie, potrivit specialistului Adrian Câciu. Controlul pandemiei s-ar putea face prin alte metode, nu prin închiderea punctelor economice, susține analistul. Fiecare set de restricții la nivelul Capitalei atrage pierderi zilnice, în weekend-uri, de 20 de milioane de euro.

“Economia suferă – și suferă și oamenii – fiindcă Guvernul nu a fost în stare să stabilească măsuri de gestiune și control a acestei pandemii, plecând de la testele epidemiologice care trebuiau făcute de DSP-uri până la urmărirea focarelor și închiderea lor. Una este să restricționezi local acolo unde există focare și alta este să restricționezi întreaga economie, cum se întâmplă, de exemplu, în cazul acestei incidențe în cadrul căreia orașe întregi sunt obligate să-și închidă economia începând cu ora 18.

Ca și sumă, fiecare set de restricții din București, pe weekend-uri, înregistrează zilnic pierderi de 20 de milioane de euro în economia din retail. Plus pierderile pe care le au cei 20.000 de salariați fiindcă lucrează mai puține ore și, evident, au salarii mai mici”, a evidențiat economistul Adrian Câciu.

Economia ar putea funcționa pe bază de teste rapide

“Trebuie să găsească soluții ca în loc să se certe pe funcții, să se ocupe de controlul pandemiei pentru că noi uităm poate de unde plecăm. Din cauza faptului că avem un sistem sanitar care nu poate să răspundă la o situație critică, în sensul că dacă ai mulți infectați sau persoane în stare gravă, nu ai paturi ATI, preferăm să-i închidem pe nevinovați în case sau să restricționăm activitățile economice. Până la urmă, din ce se susțin paturile ATI și sistemul sanitar? Din taxele pe care le plătim cu toții. Nu asta era soluția”, spune Adrian Câciu.

Soluția era lucrul în paralel, potrivit analistului economic Adrian Câciu, anume să se investească în sistemul sanitar în timp ce economia ar funcționa pe bază de teste rapide. Toate activitățile economice pot redeveni funcționale dacă Guvernul ia în calcul această măsură.

“Ai un test rapid, stabilești că e valabil pentru 24 de ore, decontezi aceste teste rapide pentru antreprenori ca să le poată pune la dispoziția salariaților. Totul poate fi foarte simplu, evident, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. Lucrurile pot fi gestionate și în altă formă.

Dacă noi stăm închiși și așteptăm rezultatele, iată, rezultatele sunt în felul următor: avem o datorie publică care a însemnat 25 de miliarde de euro anul trecut, anul acesta iarăși alte 25 de miliarde de euro, deci avem 50 de miliarde de euro datorie fiindcă nu au fost în stare oamenii care ne conduc să gestioneze o situație de criză. E grav”, a evidențiat analistul economic.

Preşedintele, obligat să rezolve criza politică din Guvern

Secretara Comisiei pentru Sănătate și Familie, Cristina-Elena Dinu, consideră că președintele este obligat să rezolve criza politică din Guvern. PSD îi cere preşedintelui României, Klaus Iohannis, să iasă din “”letargia în care se află de mai multe săptămâni” şi să intervină public pentru rezolvarea crizei politice majore din „Guvernul Său”.

“Principala prerogativă constituţională a preşedintelui este de a media între puterile statului şi între partidele politice, pentru asigurarea stabilităţii ţării. România se află în vârful valului trei al pandemiei, fără locuri libere la ATI, cu un număr record de decese, cu mii de bolnavi cronici lăsaţi fără tratament, iar interimatul la Ministerul Sănătăţii şi criza politică prelungită nu va face altceva decât să înrăutăţească situaţia.

În acest context, lipsa de reacţie publică din partea preşedintelui reprezintă o încălcare gravă în exercitarea obligaţiilor pe care acesta le are faţă de ţară şi de societate. Preşedintele Iohannis a girat personal constituirea acestei coaliţii nocive dintre PNL, USR PLUS şi UDMR, sfidând votul românilor şi rezultatul alegerilor democratice.

În consecinţă, Klaus Iohannis are o răspundere directă pentru criza politică actuală şi obligaţia de a interveni urgent în mod public pentru ieşirea din acest blocaj care afectează grav viaţa şi sănătatea românilor”, s-a exprimat Cristina-Elena Dinu.