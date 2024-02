Vacanță inedită în România. Festivalul Plăcintelor Pădurenești

Plăcintele Pădurenești atrag an de an turiștii într-un sat situat la peste 1.000 de metri altitudine. Sursa foto: Ținutul Pădurenilor, Cerbăl / Facebook

Un sat situat la 1.000 de metri altitudine așteaptă an de an turiști de pretutindeni. Acolo are loc Festivalul Plăcintelor Pădurenești, eveniment care a fost organizat pentru prima dată în urmă cu doar câțiva ani, dar a atras interesul turiștilor. De atunci zona s-a dezvoltat iar localnicii au pus pe picioare mai multe afaceri.