„803.640 de pensionari au semnat o petitie pentru apărarea legii pensiilor, care a trecut prin Parlament și a fost promulgată, pentru ca acum să aflăm că este vorba de o creștere de doar 14%. Aș vrea să raspund și celor care spun că de ce PSD a făcut legea și nu a majorat pensiile, ci le-a lăsat pentru PNL. Noi nu am vrut să plecăm de la guvernare. Să nu uităm că pensiile în vremea PSD au crescut cu 60% per total. O dată cu creșterea punctului de pensie și prin eliminarea CAS-ului. Deci majorarea nu s-a făcut doar pe punctul de pensie, ci și prin eliminarea impozitelor”.

Olguța Vasilescu a continuat ferm: „Domnul Cîțu habar nu are despre ce vorbește. Cum spuneam, creșterea punctului de pensie a fost de 25% cu PSD și 60% per total. În ce privește comparația cu celelalte țări UE, noi în primul rând a trebuit să recuperăm. În UE cea mai mică pondere din PIB penttru pensii este de 13%, iar noi abia după aplicarea legii pensiilor am ajunge la 11,8%”.

Fostul ministru al Muncii a anunțat că PSD va respinge proxima OUG în Parlament „la fel cum am blocat-o și pe cea cu alocațiile. Mă îndoiesc că CCR va spune că un drept câștigat prin lege poate fi luat de un guvern incompetent. Ei ar fi trebuit să pună 10 miliarde, noi a trebuit să punem 16 miliarde. Noi le-am dat de fiecare dată care este sursa financiară. Anul trecut aveam 23 de ministere și cheltuielile erau la 44 de miliarde, iar acum au 15 ministere și cheltuieli de 51 de miliarde. Uite, doar de aici ar fi 7 miliarde. Cei care v-au votat să mulțumească pentru că în câteva luni ați dus economia în cap, de am ajuns pe ultimul loc în Europa.”, a declarat Olguţa Vasilescu.

Aceasta a precizat joi că, din informaţiile pe care le deţine, proiectul pentru respingerea OUG privind majorarea etapizată a alocaţiilor va intra la vot în Camera Deputaţilor săptămâna viitoare.

Senatul a adoptat marţi proiectul de lege care prevede respingerea ordonanţei de urgenţă privind creşterea etapizată a alocaţiilor pentru copii. Votul a fost în calitate de prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor, potrivit România TV.