Va primi UE Georgia? Haosul și dezordinea s-au accentuat peste tot în lume iar unele țări s-au trezit aruncate într-o situație haotică ce nu mai poate fi reparată.

Zilele trecute, Uniunea Europeană a acordat Georgiei statutul de țară candidată. Această decizie a produs multă bucurie în Georgia. Însă Uniunea Europeană va primi într-adevăr Georgia?

Statutul de țară candidată nu înseamnă o garanție a unei aderări sigure. Această decizie nu înseamnă decât că Uniunea Europeană a acceptat solicitarea Georgiei.

Înseamnă și că Georgia a adoptat criteriile UE necesare pentru integrare, depune eforturi în acest sens și derulează în continuare negocieri cu UE. Pentru a adera la Uniune, o țară trebuie să îndeplinească toate criteriile UE necesare și să primească acordul celor 27 de state membre.

Dacă e să o spunem mai direct, această Georgie trebuie să fie la cheremul SUA și al UE și să devină fieful lor! Dar înainte de toate, această decizie înseamnă o sfidare pentru Rusia și Republica Turcia.

„Georgia ia locul Armeniei”

În timp ce UE are probleme dese cu Iranul, Georgia are relații bune cu vecinii săi și este considerată un atu important pe care Uniunea trebuie să îl aibă la îndemână. În plus SUA vor să înființeze baze aeriene în această țară, să își consolideze prezența în Caucaz și să încercuiască Rusia și Turcia. De fapt, Georgia ia locul Armeniei. Armenia a ieșit de mult din vizor…

Cel mai important este să păstreze în mână această țară și să impună decizii în beneficiul lor în ceea ce privește livrările de gaze și alte surse de energie cu valoare economică ridicată. Realitatea din spatele acestei decizii este destul de sumbră!

Uniunea Europeană, care a ținut la porțile sale Turcia mulți ani, aplică acum aceeași politică și în privința Georgiei? O țară UE în centrul Caucazului! În vecinătatea Armeniei. Și a Iranului! Ce s-ar întâmpla dacă așa ar sta lucrurile la frontiera estică a Turciei? Pare să fie un calcul tactic geopolitic pentru SUA și UE.

Ce trebuie să facă Turcia?

Trebuie să spunem clar că în acest context, Coridorul Zangezur (coridor între Azerbaidjan și exclava sa Republica Nahcivan, care traversează Armenia – n.red.) este foarte important și această zonă geografică trebuie păstrată sub control, orice ar fi. Nu se pot face compromisuri în privința Coridorului Zangezur.

Organizația Statelor Turcice a reușit să facă pași importanți într-un timp scurt. OST, care include un cadru larg precum UE, semnifică prestigiul mondial al statelor turcice. Unii doresc să submineze această dezvoltare.

Nu este întâmplător faptul că interesul unor state importante din cadrul UE față de Orientul Mijlociu s-a intensificat.

Pe scurt, noi aventuri așteaptă Caucazul.

Acuzații pentru SUA

Timpul își țese propriile plase iar apetitul SUA în regiune crește. Iar Rusia este tot mai neliniștită. China, arhitectul proiectului „O centură, un drum”, este și mai tensionată. O eventuală scânteie în aceste regiuni ar putea declanșa al Treilea Război Mondial. Regiunea fierbe în profunzime. Lucrurile care nu pot fi spuse fățiș, discuțiile și acordurile bilaterale pe ascuns, lipsa de previzibilitate și de previziune a unor state nasc multe lucruri.

Să vrei să primești Georgia în UE când e în așteptare o țară precum Turcia! Chiar dacă Turcia nu mai este atât de doritoare.

Cu siguranță, Georgia nu trebuie pierdută. Această țară are o importanță vitală pentru Rusia, Turcia și republicile turcice.

Dar…

Georgia are o importanță mai mare pentru UE și SUA!

(Autor Meryem Aybike Sinan, Turkiye Gazetesi; Traducerea: Florin Matei, RADOR RADIO ROMÂNIA)