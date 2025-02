Justitie UTI Construction and Facility Management a pierdut licitația pentru lucrări de reabilitare din Capitală







UTI Construction and Facility Management a contestat decizia CNSC în instanța de contencios administrativ a Curții de Apel București pe 18 septembrie 2024. La sfârșitul lunii trecute, judecătorii au respins definitiv această contestație.

UTI a pierdut licitația pentru lucrări de reablitare a sistemului rutier

UTI a pierdut în contestația referitoare la o licitație pentru lucrări de reabilitare în Capitală, câștigată de PORR cu o ofertă de 715 milioane de lei. În decembrie 2023, Primăria Municipiului București a inițiat o licitație pentru contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier, care includea servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări de execuție pentru două loturi, acestea sunt:

Lotul 1: Reabilitarea sistemului rutier pe Bulevardul Th. Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia, Calea Călărașilor și Bulevardul Corneliu Coposu, inclusiv Bucla Complex Titan, se va desfășura pe o lungime de 18,000 km, cu cale dublă pentru linia curentă, asigurând acces și retragere.

Infrastructura de tramvai asociată liniei 40 include două terminale (Piața Sfânta Vineri și Complex RATB Titan) și traversează arterele: Bulevardul Corneliu Coposu, Calea Călărași, Piața Eudoxiu Hurmuzachi, Bdul. Basarabia, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul. Theodor Pallady. Valoarea estimată a lotului se ridică la 745.280.163 lei, fără TVA. Durata contractului este de 33 de luni.

Lotul 2: Reabilitare sistem rutier

Obiectul 2: Reabilitarea sistemului rutier pe Bulevardul Pache Protopopescu și Strada Traian.

Obiectul 13: Reabilitarea sistemului rutier pe Bulevardul Ferdinand I, între Șoseaua Mihai Bravu și Strada Traian.

Obiectul 15: Reabilitarea sistemului rutier pe Strada Dristorului. Valoarea estimată a acestui lot este de 111.626.759 lei, fără TVA. Durata contractului este de 18 luni.

Porr Construct SRL a câștigat în fața UTI

Licitația a fost câștigată de firma Porr Construct SRL, valoarea contractului fiind de 715.580.351 lei (fără TVA). O firmă concurentă, UTI Construction and Facility Management SA, în calitate de lider al Asocierii UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT SA – MARI-VILA COM SRL – VIAROM CONSTRUCT SRL – DRUM CONCEPT SRL, a depus imediat contestație, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), scrie justnews.ro.