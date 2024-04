Sport UTA, victorie crucială cu Oțelul. Arădenii s-au salvat matematic de la retrogradare







UTA Arad a câștigat împotriva echipei Oţelul Galaţi cu scorul de 3-1 (0-0), joi, pe teren propriu, într-un meci din etapa a șasea a fazei play-out a Superligii de fotbal.

UTA Arad a reușit să se impună datorită schimbărilor făcute de Mircea Rednic în pauză. Kevin Luckassen a fost cel care a oferit pasa decisivă pentru reușita kenyanului Eric Johana Omondi (minutul 62), iar apoi acesta din urmă i-a întors favorul vârfului olandez (minutul 78). Rareş Pop (minutul 81) a încheiat tabela de scor, consolidând astfel victoria echipei din Arad.

Un singur gol a fost marcat de echipa gălăţeană, și anume de italianul Juri Cisotti (minutul 90+4), în ultima fază a partidei.

Oţelul a început în forţă partida, având un gol anulat marcat de Alex Pop în minutul 10 și o ocazie ratată de Samuel Teles în minutul 15. UTA a reușit să echilibreze jocul și să creeze și ea oportunități până la pauză, prin Ibrahima Conte în minutul 21 și Cristian Mihai în minutul 40.

Oţelul reușise să aibă patru victorii și un egal în etapele din faza play-out până la meciul de la Arad.

În sezonul regulat, partida directă de la Galați s-a încheiat la egalitate (1-1), însă Oţelul a câștigat cu 4-2 în meciul de retur jucat în deplasare.

Victoria celor de la UTA i-a adus fericirea lui Mircea Rednic

Mircea Rednic s-a arătat extrem de satisfăcut de performanța elevilor săi. Antrenorul echipei arădene a analizat în detaliu victoria înregistrată împotriva echipei din Galați.

„O victorie mare. Nu a fost o victorie neașteptată. În prima repriză, au avut (n.r. Oțelul) vreo câteva situații în care ne puteau marca goluri. Ne-a trecut glonțul pe la ureche în dese rânduri!

E o echipă foarte bună și bine pregătită. Oțelul este o echipă bine organizată și foarte omogenă. Și-au păstrat nucleul de jucători, după ce au promovat în SuperLigă.

Fizic, cred că am stat mai bine decât ei. Am gestionat bine meciul, în special în repriza a doua. L-am trecut pe Omondi în spatele lui Kevin și am reușit să îi blocăm.

Am observat că fundașii centrali ai Oțelului nu sunt de mare viteză și în felul ăsta am reușit să îi surprindem.I-am certat un pic pe jucătorii lui UTA, la pauza meciului, și în repriza a doua au jucat mult mai bine. Este o victorie meritată.

Pentru moment suntem pe primul loc (n.r. în play-out). Asta ne-am și dorit! Obiectivul este realizat la UTA. Sunt trei puncte foarte importante. Vreau să felicit jucătorii, staff-ul tehnic și suporterii. E altceva când ai suporteri în tribune. A fost o atmosferă foarte bună. Ne-au împins de la spate să obținem victoria.

La mine nu există relaxare. Trebuie să jucăm bine și în următoarele meciuri. Jucătorii trebuie să dea totul până la finalul campionatului. Eu mai am un sezon la Arad. Mă simt foarte bine aici pentru că sunt iubit la UTA. Orice antrenor își dorește o astfel de atmosferă, cum e la Arad”, a declarat ”Puriul”, după meci, la flash-interviu.

Dorinel Munteanu: „Dezamăgirea e mare”

La pol opus, la finalul meciului, Dorinel Munteanu și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatul final, dar a apreciat evoluția jucătorilor săi.

Cu toate acestea, această observație nu l-a împiedicat pe antrenor să critice greșelile care au dus la cele trei goluri primite.

„Îmi este greu să cred că am pierdut acest joc pentru că l-am controlat. Am făcut o repriză foarte bună, dar nu am reușit să marcăm. Știam că adversarul este foarte periculos pe contraatac, speculează orice greșeală.

La primul gol a fost o greșeală de curtea școlii, jucătorii nu au fost concentrați, greșeli de curtea școlii. Sigur, cu aceste greșeli am avantajat echipa gazdă care se bucură acum de cele trei puncte.

Dezamăgirea e mare pentru că am făcut o partidă bună. Am luat goluri pe greșeli personale și pe pierderea balonului foarte ușor.

Rămân 3 meciuri și finala Cupei României, asta ne rămâne. Vedem ce vom face”, a spus Dorinel Munteanu.