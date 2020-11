Banii provin din bugetul statului prin subvenții. Respectiv, îi plătesc alegătorii.

USR, partid nou, practici vechi.

Partidul lui Dan Barna a pierdut în această lună două procese în instantă intentate de Asociația Evoluție prin Instituție, la Curtea de Apel București și de un cetățean, Sebastian Hriban, la Tribunalul Bacău. În procesul de la Curtea de Apel București, sentința judecătorilor împotriva USR este definitivă.

La Tribunalul Bacău, USR a pierdut în primă instanță și a făcut recurs.

Ambii reclamanți au solicitat liderilor USR pe baza legii 544/2004 privind accesul la informații publice să-și prezinte transparent numărul de funcționari angajați în partid, ce funcții ocupă și ce salarii primesc aceștia. Concret, lista persoanelor care sunt remunerate în baza unui contract de muncă sau de colaborare din banii primiți de USR ca subvenție de la stat conform legii 334/2006 privind finanțarea partidelor politice din bugetul de stat.

USR taxat pentru netransparența cheltuirii banilor primiți de la stat

Cei doi reclamanți ai USR nu îi acuză pe liderii partidului de fapte penale. Ci de lipsă de transparență. Asociația Evoluție prin Instituție a participat la toate mitingurile masive de protest împotriva PSD-Dragnea din ultimii ani de zile și a susținut public promisiunile politice ale USR privind anticorupția, transparența în instituții, o Românie nouă și curată.

„Noi nu am stat în stradă pentru vechile partide, noi nu am afișat bannere și nu am proiectat mesaje anticorupție pentru un partid nou cu metehne vechi. Noi am susținut în stradă un partid care a promis că luptă împotriva corupției și care a spus că va promova transparența și meritocrația”, a declarant Cristian Dide, reprezentantul Asociației.

Acceași opinie a fost exprimată și de Sebastian Hriban, reclamantul din județul Bacău: „Actuala conducere a USR se comportă la fel ca PNL și PSD, la fel ca partidele vechi. Este urât faptul că liderii USR doar clamează că sunt oameni noi, că sunt transparenți, că au alte principii, că sunt cinstiți”.

Trezorierul PSD condamnat la închisoare pentru hoție

PSD, partid vechi, practici vechi și toxice. Fostul trezorier al PSD, deputatul Mircea Drăghici, a fost condamnat luna trecută la 5 ani de închisoare cu executare de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru delapidare și folosirea subvenției primită de PSD de la stat, în alte scopuri decât cele cuprinse în legea 334/2006.

Concret, Mircea Drăghici, lider consacrat al PSD a vrut vilă personală. Nu oriunde. Ci în zona rezidențială Pipera. Fiind trezorier al partidului a avut banii la îndemână. Banii nu erau din bugetul personal, erau din bugetul de stat care finanțează partidele doar pentru anumite activități prevăzute clar în legea 334.

Mircea Drăghici a avut nevoie de 380.000 de euro pentru cumpărarea vilei din Pipera, 380.000 de euro a luat din trezoreria PSD alimentată din bani publici.

Dosarul de corupție împotriva lui Mircea Drăghici a fost instrumentat de DNA. Decizia de condamnare a fostului trezorier al PSD nu este definitivă.

Nici celelalte partide parlamentare care primesc prin lege subvenții de la stat nu sunt Albă ca Zăpada. Unele rostogolesc anual datorii istorice pe care le au de plătit la stat, deci sunt restanțiere. Altele au fost găsite cu neclarități în documentele justificative pe care sunt obligate să le depună periodic la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) instituția care virează subvențiile către partide precum și la Curtea de Conturi.

Pe anul 2020, an electoral, bugetul alocat partidelor parlamentare este consistent mai mare decât cel distribuit în 2016, alt an electoral. Potrivit AEP este vorba despre aproape 200 de milioane de lei, bani pentru partide. PSD primește cei mai mulți bani, peste 85 de milioane de lei. PNL primește puțin mai mult de jumătate din suma alocată PSD, respectiv peste 47 de milioane de lei.

USR este al treilea în ordine cu peste 12 milioane și jumătate de lei. UDMR primește aproape 11 milioane de lei, ALDE, care s-a dizolvat de curând în Pro România, primește aproape 10 milioane și jumătate de lei, partidul lui Victor Ponta încasează aproape 8 milioane de lei iar PMP, peste 5 milioane și jumătate de lei.

Partidul Forța Națională condus de migratorul Teodor Meleșcanu și creat din transfugi politici primește 1,2 milioane de lei iar UNPR, partid dispărut între timp ai cărui parlamentari s-au refugiat pe unde au apucat, încasează peste 259 de mii de lei. Suplimentar banilor primiți din bugetul public, partidele politice pot primi și sponsorizări de la persoane fizice și juridice în limite financiare impuse de lege.

Deși primesc bani de la stat, partidele nu își fac publice informațiile privind folosirea acestor sume. Instituțiile care controlează modul prin care partidele cheltuie banii din subvenții sunt Autoritatea Electorală Permanentă și Curtea de Conturi. Dar și cetățenii pot cere explicații partidelor pentru cum folosesc banii proveniți din bugetul public, prin legea 544/2004 privind accesul la informații publice.