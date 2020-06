Dan Tudorache susține că în cei patru ani de mandat de primar, în Consiliul Local al Sectorului 1, consilierii PNL și USR nu au votat Planul de Urbanism Zonal și astfel, foarte mulți locuitori au trebuit să trăiască în zone cu străzi neasfaltate.

”PUZ-ul Sectorului 1 este unul dintre punctele minus ale mandatului meu, si nu din cauza mea, ci din cauza faptului ca USR si PNL s-au opus acestui PUZ si, din aceasta cauza, am peste 120 de strazi neasfaltate in Sectorul 1, pentru ca nu am PUZ in acea zona. Nu am apa, nu am canal, nu am retele.

Cand am preluat mandatul, PUZ-ul era atacat in acea zona, am incercat sa fac acest PUZ si cand sa ajung pe ultima suta de metri l-au blocat in instanta si, automat, acei oameni stau in continuare fara apa potabila, fara canalizare. Sunt noua blocuri in acel cartier, construite in mandatul fostului primar Chiliman, care au fosa septica. Nu este posibil ca in anul 2020 sa avem blocuri in Sectorul 1, in cea mai frumoasa zona a Sectorului 1, zona de nord, care sa aiba fosa septica. Au blocat PUZ-ul pe toata perioada realizarii lui si in final in instanta”, a spus primarul.

Edilul a mai spus că cei de la USR au atacat în mod constant, în justiție, acțiunile Primăriei Sectorului 1, obținând decizii de suspendare a unor planuri de dezvoltare. Așa se face, mai spune Tudorache, că la propunerea lui Nicușor Dan și a lui Clotilde Armand, cum că Parcul Herăstrău și Pădurea Bneasa ar fi fost ”desfigurate”, Planul de Urbanism Zonal a fost suspendat. ”Este o minciuna de la început pana la sfârsit. Sa incepem cu Parcul Herastrau. Parcul Herastrau nu se afla in administrarea Primariei Sectorului 1, ci se afla in administrarea Primariei Generale a Municipiului Bucuresti.

Eu nu aveam voie sa imi reglementez ceva ce nu este in administrarea Primariei Sectorului 1. In momentul de fata, in Padurea Baneasa se poate construi datorita PUZ-urilor obtinute anterior. In proiectul de PUZ pe care eu l-am inaintat am propus trecerea terenurilor din cadrul Padurii Baneasa din intravilan in extravilan. Deci, interziceam constructiile in padure. Este exact invers. Eu as fi salvat Padurea Baneasa, nu ii mai lasam sa taie niciun copac”, a mai spus Tudoracheîn cadrul unui interviu pentru luju.ro.