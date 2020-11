Un membru USR își face praf propriul partid. Este vorba despre Anca Goja, membru al filialei Maramureș, care a posta un mesaj-fluviu pe contul de Facebook în care a vorbit despre problemele acestei formațiuni politice.

„Spiritul USR” nu se mai regăseşte de multă vreme în USR Maramureş. Formaţiunea politică trădează zi de zi idealurile pentru care mii de băimăreni au ieşit în stradă, la proteste, în anii 2017-2018. USR Maramureş nu mai reprezintă o alternativă curată la clasa politică veche, aşa cum partidul susţine în continuare, fără fundament.

Am aderat la USR Baia Mare în primăvara lui 2019, în acelaşi moment în care m-am angajat la singurul cabinet parlamentar al organizaţiei judeţene. Am intrat în partid cu un mare entuziasm şi cu dorinţa de a contribui la schimbarea clasei politice din România. Cunoscusem câţiva dintre membri cu ocazia protestelor de stradă, pe unii îi socoteam prieteni, deşi nu îi cunoşteam foarte bine. M-am ocupat de partea de comunicare externă şi am făcut-o cât am putut de bine”, a tunat Anca Goja.

„Acele prezentări au fost de ochii lumii”

Ea a continuat: „La începutul anului 2020, au avut loc alegeri interne pentru desemnarea candidaţilor la Consiliul Judeţean Maramureş şi Consiliul Local Baia Mare. S-au organizat prezentări în interiorul organizaţiei, la care au participat cei care îşi doreau să devină candidaţi. Eu am moderat acele prezentări, care au fost transmise online pe grupurile de membri.

Unii dintre candidaţi au elaborat programe complexe, din care reieşea viziunea lor asupra transformării municipiului şi judeţului. Aceiaşi oameni au dorit ca prezentările să fie publice, pentru ca şi alegătorii să aibă posibilitatea să le urmărească. Nu s-a dorit acest lucru. Ulterior mi-am dat seama că acele prezentări au fost de ochii lumii, ele nu au contat la vot. Printr-o practică deja generalizată în USR naţional, s-a votat cu liste.”

„Liste secrete, prin care erau favorizaţi anumiţi candidaţi”

Nemulțumirile au fost expuse mai departe: „Liste secrete, prin care erau favorizaţi anumiţi candidaţi şi prin care li se tăiau şansele altora. Aşa se face că cei care au avut cele mai elaborate şi complexe programe de candidatură s-au situat, în urma votului, pe locuri neeligibile. Imediat după alegeri, am scris o postare publică în care acuzam votul incorect şi imoral. La fel au făcut şi alţi membri, aşa-numita opoziţie. Cei implicaţi au negat vehement existenţa listelor, deşi existau fotografii cu alegători care votau cu ochii în telefon.

Existenţa acestor liste mi-a fost confirmată recent, când o persoană din vechiul grup adept al listelor mi-a cerut chiar mie să votez… o listă. Asta, cu ocazia votului pentru delegaţii care urmau să aleagă candidaţii la alegerile parlamentare. A fost o situaţie incredibilă, nu îmi imaginam să existe atâta tupeu din partea unora. Sau atâta disperare.

După alegerile de la începutul anului, opoziţia a fost marginalizată. Unii dintre membri au ales să părăsească partidul. Alţii au rămas, în speranţa că se va mai putea schimba cursul partidului.”

„Una dintre tabere a făcut un fals în acte”

Anca Goja a mai afirmat că: „Dar a fost mai rău. Înainte de votul pentru delegaţii pentru parlamentare, cei care se află la conducerea partidului s-au împărţit în două tabere. Ambele, cu aceleaşi apucături rele. Una dintre tabere a făcut un fals în acte, modificând chitanţe. Regulamentul prevedea clar că nu pot vota decât membrii care şi-au plătit cotizaţia la zi până la finalul lunii septembrie. Cei care şi-au plătit în octombrie nu puteau vota. Prin urmare, unii au modificat chitanţele, în mod vizibil. Aceasta este, cu siguranţă, o faptă care se pedepseşte penal.