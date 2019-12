Cei cinci usr-iști propusi pentru excludere sunt Vișinel Bălan, consilierul senatorului Vlad Alexandrescu,care a sesizat presupuse ilegalități la USR Giurgiu, Claudia Postelnicescu, acuzată că l-ar fi denigrat pe președintele Dan Barna, Daniel Giurcă, membru al filialei din Cluj, care ar fi șters mai multe documente interne, Ciprian Lupaș, care a spus despre soția lui Dan Barna că i-ar fi insultat pe unii membri și Cosmin Stoenoiu.

Consilier parlamentar al senatorului Vlad Alexandrescu, Vișinel Bălan a fost cel care a sesizat o serie de presupuse ilegalități la organizația USR Giurgiu. El a declarat pentru „Evenimentul Zilei” că excluderea sa are legătură cu problemele de la Giurgiu chiar dacă, oficial, i s-a comunicat altceva.

„S-a propus excluderea mea pe motiv că aș fi spus despre unii că ar fi «tâmpiți». Am făcut-o dar pentru că respectivii m-au hărțuit o perioadă lungă de timp și într-un mod greu de descris. Am cedat nervos și am răbufnit împotriva lor, numindu-i tâmpiți. Mi se pare o sancțiune total disproporționată. În realitate, cred că s-a propus excluderea mea pentru că nu am abandonat cercetările în cazul organizației de la Giurgiu, unde s-au întâmplat niște lucruri groaznice. În acest caz s-au deschis niște doare penale și se fac cercetări”, a declarat Vișinel Bălan.

„Barna promovează un sistem de tip PCR”

Într-o postare pe Facebook, Claudia Postelnicescu a arătat că își asumă ceea ce a afirmat despre Dan Barna: „Hai că asta e culmea tupeului! Sunt acuzată că îmi «hărțuiesc» colegii și că vorbesc «urât» despre Barna. Îmi asum tot ce am spus despre Barna: că este mediocru, că distruge partidul, că a avut un eșec major strict bazat pe incompetența proprie, că favorizează o gașcă de sicofanți si profitori care beneficiază în mod exclusiv de resursele partidului“.

Într-o intervenție televizată, Claudia Postelnicescu a declarat că a dorit să știe cum s-au cheltuit banii în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Ea a precizat că Dan Barna încurajează un sistem tip PCR cu delatori și impostori, oameni lipsiți de valoare, care nu s-ar descurca dacă și-ar pierde funcțiile din partid.

Săptămâna trecută a fost exclusă din USR și Olimpia (Oli) Ardelean pentru că le-a atras atenția colegilor că o parte din semnăturile strânse în campania „Fără penali în funcții publice” erau false. Excluderea sa a dus la un protest, semnat de peste 500 de lideri și membri USR, împotriva lui Dan Barna și a echipei sale.

