Ursoaică împușcată după ce a distrat turiștii. E scandal și se caută cei doi pui

Ursoaică împușcată după ce a distrat turiștii. Și în Italia, ursoaica era cunoscută de o asociație de protecția animalelor și purta un nume. Fusese botezată Amarena. Zilele trecute a fost surprinsă de zeci de turiști în timp ce se plimba prin centrul unui sat. A fost admirată și filmată.

După câteva secunde, Amarena a scos un sunet și imediat lângă ea au apărut cei doi pui ai ei. Au mai stat un pic în mijlocul oamenilor încântați, apoi ursoaica a pornit-o la drum, urmată de pui.

Ursoaica și puii ei, încercând să plece spre pădure

Cei trei urși au coborât apoi pe niște scări și s-au îndepărtat în pădurea de la San Benedetto dei Marsi din regiunea centrală Abruzzo din Italia, care găzduiește zeci de urși bruni, a relatat pe pagina sa de socializare una dintre femeile care au asistat la eveniment.

Dar, doar câteva ore mai târziu, corpul neînsuflețit al ursoaicei a fost găsit în grădina unei case de la marginea satului. Fusese împușcată și zăcea îtr-o baltă de sânge, după cum se vedea în pozele publicate pe rețelele sociale.

Cine a ucis ursoaica

Un bărbat, a cărei identitate nu a fost făcută publică, a fost interogat de poliție în legătură cu moartea ursoaicei Amarena.

El le-a spus ofițerilor: „Am tras pentru că mi-a fost frică, dar nu am vrut să omor ursul. Era pe proprietatea mea, era un act instinctiv, un impuls”.

Femeia care a filmat urșii este revoltată

Femeia care a surprins scena și a postat-o pe Facebook, Gemma Di Pietro, a spus: „Am fost prima care a văzut-o pe Amarena în oraș noaptea trecută, trebuie să fi fost în jurul orei 22.15.

Am sunat la stația locală de carabinieri și am spus că am văzut ursoaica și cei doi pui ai ei în centru, îți puteai da seama că era speriată și voia să treacă strada spre siguranță.

Câteva minute mai târziu i-am auzit pe proprietarii unei case apăsând claxonul mașinii și luminând intermitent cu farurile, astfel încât ursul să nu se apropie de o găină care alerga în spatele proprietății lor.

Am văzut ursul fugind. Apoi, primul lucru pe care l-am auzit a fost că a fost împușcat. Puteai să-ți dai seama că era speriată, iar eu pur și simplu nu înțeleg acest act de ucidere”.

Sunt căutați puii ursoaicei

Oficialii locali italieni au declarat că un grup operativ, format din 100 de lucrători forestieri, cercetează parcul regional din apropiere folosind drone pentru a localiza cei doi pui dispăruți.

Amarena a fost unul dintre cei aproximativ 60 de urși bruni marsicani din regiune. Un adult poate ajunge la o greutate de până la 210 kg și 180 cm lungime, în timp ce urșii femele sunt mai mici.

Reacția autorităților locale. Ursoaică împușcată după ce a distrat turiștii

Președintele regiunii Abruzzo, Marco Marsilio, a declarat, conform Daily Mail: „Acesta este un episod foarte grav, împotriva întregii comunități și ne umple de furie și durere, deoarece este un gest de neînțeles.

Niciodată un urs din regiunea Abruzzo nu a reprezentat un pericol pentru om, nici măcar atunci când s-au rătăcit în zone construite în trecut”.

Într-o declarație postată pe pagina de Facebook, alături de o imagine grafică a ursului mort, reprezentanții Parcului Național Abruzzo au scris:

„Medicul veterinar al parcului a intervenit la fața locului cu echipa de intervenție de urgență, care a putut totuși să determine moartea ursului, având în vedere gravitatea rănii.

Bărbatul care a tras a fost identificat de personalul parcului și luat de carabinierii stației locale, care au intervenit în urma apelului lor.

Evident, nu există niciun motiv pentru a justifica incidentul, deoarece Amarena, în ciuda faptului că a provocat daune activităților agricole și zootehnice, întotdeauna și în orice caz compensată de parc, nu a creat niciodată niciun fel de problemă pentru oameni”.