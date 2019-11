22 noiembrie

„Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea” – Geneza, 6:4. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 22 noiembrie s-au născut Charles de Gaulle, George Eliot, Billie Jean King, Andre Gide, Jamie Lee Curtis, Robert Vaughan, Matteo Bartoli, Benjamin Britten, Ion Marinescu, Mişu Iancu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Filimon, Arhip, Onisim, Apfia și Cecilia. Ce frumos este numele de Cecilia, parcă e un clopoțel de argint! Un nume vechi, roman, dar, vai, însemna ”cel orb!” A treia zi a vechii celebrări dacice, nu se mai știe cum se numea, un reper înaintea Anului Nou dacic care, iată, este aproape.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, mai mulți dintre domniile voastre mi-au scris cu comentarii inteligente și/sau au cerut completări și precizări asupra teoriei civilizațiilor succesive. Așa că astăzi o să dezvolt subiectul uriașilor, câte ceva despre uriași. Dar nu numai despre uriași. Cred că am mai pomenit și altădată, acum ani și ani, dar repetiția este mama învățăturii, și mereu apar noi cititori, care îmi spun că articolele mele mai vechi nu pot fi accesate. Așa o fi…

Trăind în lumea cenuşie a începutului celui de al treilea mileniu creştin, confiscaţi de grijile şi necazurile zilnice, nu putem totuşi, nu renunţăm deloc, să nu nu fim interesaţi de ciudate fapte care au avut și au loc pe Terra. Este un exerciţiu intelectual, o evadare din mizeria umană cotidiană, o uşă deschisă într-o zonă a cercetării şi a explorării, unde logica carteziană sau sincronicitatea gîndirii, adevărul şi informaţia completă sunt regulile jocului. O altă lume se deschide în faţa noastră, pe care o putem modela după aspiraţiile noastre cele mai înalte, o lume mai bună unde libertatea, cunoaşterea, etica, adevărul, dreptatea şi proprietatea nu sunt simple argumente pentru campanii electorale. Este lumea întîmplărilor şi a obiectelor anacronice, care nu respectă ordinea naturală observată pînă în prezent de om. Istorii şi obiecte care nu îşi au locul acolo unde s-au petrecut sau au fost descoperite. Este lumea noastră interioară şi secretă în care ne refugiem adesea în faţa asaltului din ce în ce mai puternic al prostiei, vulgarității, criminalităţii, inculturii şi lipsei elementare de morală și etică. Un an întreg am scris despre aceste lucruri în ”Tinerama” prin anii 90, am făcut o muncă de documentare enormă. Dar, vorba grecilor, spun și eu ce am citit, sau auzit, dar nu am fost acolo! Cu toate că de multe ori am fost acolo, pe urmele ”dezvăluirilor” lui Erich von Daniken. Pe timpul acela nu știam că este un escroc, hoț, falsificator și impostor.

Poate cele mai ciudate, printre obiectele anacronice ale unor lumi pierdute, sunt corpurile materiale, solide, găsite în mine de adîncime. Adesea încastrate în straturi de minereu nefisurat, uneori de cărbune, ceea ce permite o datare precisă, dar paradoxală de mai multe milioane de ani. Astfel, în anul 1885, în Anglia, într-un strat carbonifer vechi de 12 milioane de ani, s-a descoperit un cub de metal cu latura de șase centimetri. Perfecta simetrie şi compoziţie chimică, cît şi evidentele urme de prelucrare mecanică, polizare, au condus la concluzia certă că nu este vorba de un capriciu al naturii, ci de un produs manufacturat. Cubul de metal nu este singurul obiect anacronic. Lentile de ochelari, cuie, un şurub, o şurubelniţă, două baterii, şapte zale ale unui lanţ de aur și multe alte obiecte care nu au putut fi clasificate, pentru că nu au un corespondent modern, au fost descoperite în straturi geologice de adîncime, compacte, fără fisuri.

Toate datate de specialişti între 12 şi 13 milioane de ani. Majoritatea. Există și unele obiecte anacronice mult mai vechi, găsite în straturi geologice compacte datate ca fiind de acum 60 de milioane de ani. Răspîndite pe toată suprafaţa Pămîntului. Rapoarte amănunţite despre obiecte anacronice ne-au parvenit din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie, din Rusia, din Franţa, din Italia. De asemenea din China, Iran, Japonia, Federaţia Australiană, Mexic, Chile, Peru şi Argentina.

O întîmplare misterioasă s-a petrecut la mina de cărbune de lîngă Hammondsville, din statul Ohio al Statelor Unite ale Americii. În toamna anului 1868, mai precis pe 11 octombrie, are loc o prăbuşire de mică importanţă la frontul abatajului. În timpul degajării galeriei, un miner pe nume James Parsons descoperă în peretele galeriei o suprafaţă perfect netedă, cam cît tăblia unei mese de bucătărie. O lespede de granit, care nu prea îşi avea rostul într-o mină de cărbune. Ce era şi mai ciudat era faptul că suprafaţa perfect netedă a pietrei era complet acoperită cu semne ciudate, în rînduri late de 7-8 centimetri fiecare. Hieroglifele, cum au fost denumite, nu semănau cu nicio scriere umană cunoscută. Semnele erau elegante, iar procedeul prin care fuseseră trasate era cel puţin straniu. Simbolurile respective păreau că fuseseră trasate cu ceva care topea stînca, sau cu un procedeu colosal de imprimare prin presare. Hieroglifele nu aveau muchii ascuţite, şanţuleţele respective avînd secţiunea unui semicerc. Şi mai straniu era faptul că anumite hieroglife erau în relief, exact cu aceiaşi dimensiune a semnelor imprimate în piatră. Vestea descoperirii se răspîndeşte cu repeziciune şi grupuri numeroase de oameni coboară în mină să vadă lespedea acoperită cu hieroglife. Cînd, însă, savanţii americani doresc să studieze scrierea, li se răspunde că a fost distrusă de o a doua prăbuşire. Gurile rele din Hammondsville susţin că piatra a fost cumpărată pentru suma de 5.000 de dolari (sumă enormă pentru acea vreme, în care cu un dolar mîncai o săptămînă). Discreţii cumpărători au fost trei străini bărboşi îmbrăcaţi în negru. Probabil nişte studenţi la teologie, a spus primarul din Hammondsville. Dar, despre oamenii în negru ştim noi nişte istorii care sunt un pic cam prea fantastice ca să fie spuse oricum. Am spus unele istorii despre ei și când o să fie timpul o să spun și restul.

O altă descoperire, din anul 1877, pune multe semne de întrebare. În ziua de 12 iulie 1877 patru căutători de aur prospectau regiunea Spring Valley, lîngă orăşelul Eureka, din statul Nevada, al Statelor Unite ale Americii. Atenţia unuia dintre ei este atrasă de o stîncă ciudată din care apărea un obiect cilindric. Cercetată cu atenţie, stînca, un cuarţit foarte tare de culoare roşu-brun, se dovedeşte că conţinea osul fosilizat al unui picior uman. După ce, cu ajutorul tîrnăcoapelor stînca a fost dislocată s-a eliberat osul, de culoare neagră, al unui picior. Adică oasele componente ale labei piciorului, glezna, tibia şi peroneul, genuchiul cu rotula şi zece centimetri din femur, retezat net, ca de un brici. Restul scheletului, cu toate căutările intense, nu a fost găsit nici pînă în prezent. Savanţii americani, apoi cei englezi şi francezi au fost unanimi în aprecierea că, fără nici o îndoială era fosila unui picior uman şi că se deosebea fundamental de alte fosile găsite printre care se amintea Giganteupithecus Blacki (o maimuţă antropoidă înaltă de şase metri). Pentru că ciudăţenia consta în faptul că fosila era de dimensiuni colosale: de la gleznă la genuchi măsura peste un metru, aproape doi ceea ce, păstrînd proporţiile anatomiei umane conduce la concluzia că fiinţa umană respectivă avea înălţimea de… şase metri şi jumătate. Şi asta nu era tot, stînca în care a fost găsită a fost datată cu certitudine de geologi ca avînd o vîrstă de cel puţin 12 milioane de ani.

În noiembrie 1926, în mina numărul 3, denumită Eagle Coal Mine, la Bear Creek, în statul Montana, SUA, se găsesc într-un strat de cărbune de cel puţin 12 milioane de ani, doi uriaşi molari umani, care, se pare, aparţinuseră giganţilor înalţi de aproape şapte metri.

Un schelet complet de gigant înalt de şase metri a fost descoperit în iarna anului 1939 de soldaţi ai Armatei Roşii care săpau o tranşee antitanc în Manciuria, la graniţa cu China invadată de japonezi. Din nefericire avanpostul a fost atacat şi în schimbul de focuri de artilerie fosilele au fost distruse împreună cu adăpotul statului major unde fuseseră depozitate. Dar o parte din militari a supraviețuit și a depus o declarație la Academia de Științe din Moscova.

În luna august 1833 nişte soldaţi care săpau o groapă adîncă pentru un depozit de muniţie, la Lompock Rancho, statul California, au avut surpriza să descopere un mormînt acoperit cu un strat de pietriş cimentat, ceea ce în ziua de azi se numeşte beton. Sub acea lespede ciudată soldaţii au dat peste un schelet uman gigantic, de peste şase metri înălţime. Încă mai surprinzător a fost faptul că uriaşul fusese polidactil, adică avusese cîte şase degete perfect dezvoltate, atăt la mîini cît şi la picioare. Mai mult, dantura completă prezenta un dublu şir de dinţi pe fiecare maxilar. Scheletul era înconjurat de topoare uriaşe de piatră, extrem de bine lucrate, polizate parcă şi de blocuri de porfir acoperite cu simboluri de neînţeles. Din nefericire toate descoperirile au fost distruse de o procesiune de fanatici religioşi, care vedeau în fosila gigantică un Manitu al pieilor roşii.

În mai 1891, lîngă Crittenden, statul Arizona, constructorii care săpau fundaţia și o mare pivniță, a unei clădiri au descoperit, la zece metri adîncime, un imens sarcofag de bazalt. În prezenţa experţilor şi a unor oameni de ştiinţă chemaţi în mare grabă, sarcofagul este deschis. Înăuntru se afla un sicriu de granit care conţinea mumia unui gigant de peste cinci metri înălţime. În contact cu aerul corpul s-a transformat în praf, atestînd o vechime incalculabilă. Totuşi, după sedimentele unde a fost găsit geologii datează sarcofagul la peste 12 milioane de ani vechime. Experţii au apucat să vadă că gigantul era polidactil.

În vara anului 1924 expediţia Doheny a făcut o descoperire senzaţională în Grand Canyon, în zona Supai. Urmarea a unei prăbuşiri au apărut cîteva picturi rupestre. Desenele, de altfel executate foarte bine, dar în cursul milioanelor de ani aproape acoperite cu depozite geologice de fier, arătau un dinozaur carnivor, un Tyrannosaurus Rex. Ciudăţenia era că pictorul văzuse formidabila creatură în mişcare şi aşa o şi pictase. Dacă este să ne luăm după necunoscutul desenator de acum multe milioane de ani din Supai Canyon, T-Rex alerga în echilibru, cu imensa coadă în sus, cam ca o pisică care se pregăteşte să vîneze. Probabil că aşa a fost realitatea. T-Rex a fost, indiscutabil, cel mai formidabil prădător al tuturor timpurilor, cea mai fantastică creatură care a dezonorat faţa Terrei şi a onorat muzeele. Dar se pare că a fost întrecut, chiar în timpul lui, de cineva. Un alt desen, din Supai Canyon arată cu mult realism un om care vînează de unul singur un mamut. Curajosul vînător îi infige colosalei fiinţe cu colţii încovoiaţi o suliţă în ceafă. Pentru că raporturile dintre gigantul om preistoric şi mamut sunt ca cele dintre un om contemporan şi un viţel de o lună. Probabil că lancea gigantului era cît un stîlp de telegraf. Cu siguranţă că T-Rex, cît ar fi fost el de mare, rapid şi feroce, ar fi avut uriaşe probleme cu giganţii de acum multe milioane de ani. Pentru că T-Rex nu avea suliţă: nu avea inteligenţa de tip uman care a făcut din umanoizi, prin repetate mutaţii, cîştigătorii cursei speciilor.

Schelete ale giganţilor cu două rînduri de dinţi au mai fost găsite pe insula Santa Rosa, în largul coastelor Californiei; în Africa, în podişul kenian şi în munţii Sierra Leone; în Cordilieri şi în Peru; în munţii Tien-Şan, în China; în Kashmir şi în Siberia.

În octombrie 1932 minerii dintr-o exploatare auriferă aflată la Pedro Mountains, la circa o sută de kilometri vest de oraşul Casper, în statul Wyoming, SUA, fac o descoperirea extraordinară. În urma unei explozii controlate apare o mică grotă, într-o rocă de cuarț compact, fără nicio fisură. O alveolă în piatră. Strecurîndu-se înuntru, minerii au avut cel mai mare şoc al vieţii lor. „Credeam că după ce am fost salvat cînd am fost îngropat într-o surpare, le-am văzut pe toate! Dar m-am înşelat, ce am văzut pe 23 octombrie 1932 le întrece pe toate. Ochii mei au văzut minuni!” – a declarat unul dintre mineri, James Cutlow. În lumina lămpilor cu acetilenă, într-un colţ al grotei, se afla o mică făptură care îi fixseză, zîmbind parcă! Şocul primei impresii trecînd, minerii îşi iau inima în dinţi şi se apropie. Cu infinită uimire, uimire care se va transmite şi oamenilor de ştiinţă, descoperă corpul mumificat al unei caricaturi umane, doar de 22 centimetri înălţime şi o greutate de 6 kilograme. Analizele făcute la departamentul antropologic al Universităţii Harvard de către doctorul Shapiro, şi cu ajutorul razelor X, conduc la concluzia că făptura găsită era, fără îndoială, de tip uman şi că în momentul morţii avea 65 de ani. Oamenii de ştiinţă se mulţumesc să denumească făptura Hesperopithecus care în păsăreasca latină medievală s-ar traduce ca maimuţica din zori. Care zori, ale umanităţii, sau ale altcuiva? Hesperopithecus este uitată într-o vitrină de muzeu regional. Presa, parcă vrăjită, ocoleşte acest subiect de senzaţie cum a ocolit şi problema uriaşilor. Un important director de ziar din Washington a declarat : „nu am dorit să avem probleme cu diferiţi ciudaţi cum ar fi fanaticii religioşi, partizanii evoluţiei lui Darwin sau fanii OZN şi ai extratereştrilor. Subiectul este grozav şi bine documentat, dar îl păstrăm pentru vremuri mai bune!”. Nimeni pînă în prezent nu a putut explica cum de a ajuns micuţa fiinţă într-o cavernă perfect închisă într-un masiv de cuarț compact, datat la 12-15 milioane de ani…

La seria descoperirilor neliniştitoare se adaugă găsirea, la sfîrşitul anului 1958, în Italia, a unei fosile destul de bine conservată. Era vorba de un schelet uman, cam de 1,80 înălțime, pietrificat într-un strat de cărbune compact de 12 milioane de ani. Proporţiile diferitelor oase, capacitatea craniană mare şi unghiul frontal corespundeau cu cele ale unui european contemporan. Dar ceea ce era formidabil a fost faptul că scheletul avea la închietura mânii stângi un ceas. Sigur că nu s-a păstrat mare lucru din el, dar nu putea să fie nicio îndoială. Din nou fără publicitate, fără explicaţii, fără conferinţe de presă.

Doar Biblia, această Carte adevărată, are curajul să fie martoră, Geneza, 6:4. : „Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea”.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, s-a făcut frig și plouă în pustnicia mea din Prahova submontană, ba chiar a fulguit. Lapoviță. Am făcut focul, cățelușele s-au culcat, eu o să văd un film. Ceva de acțiune, ca să contrasteze cu imobilitatea întunecată și plouată de afară. Cred că o să revăd ”Le Chant du Loup” un film franțuzesc de anul acesta cu submarine atomice, un film de acțiune care dă clasă Hollywoodului. Se mai fac filme bune în Europa. Își mai amintește cineva de Michelangelo Antonioni, de modernismul italienesc, de ”Eclipsa”, ”Deșertul roșu” sau ”Pasagerul”? Bună întrebare!

Nu vă mai întreb, pentru că de acum știți: mâine este o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 22 noiembrie 2019

BERBEC O zi de vineri norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! Îndreaptă-ţi atenţia către profesia sau meseria ta. Cere ce ţi se cuvine. Fii tandru cu cei dragi, familia, partenerul de viaţă! Ziua acesata de vineri este şi o perioadă mai deosebită în care ai fel de fel de idei trăsnite şi de păreri ciudate. Dă curs inspiraţiei, creaţiei, muncii şi nu te lua după corbii croncănitori de veşti rele. Şi teoria relativităţii părea, la început, că este ciudată, acum toţi sunt cu laude, aşa că nu te lua după primul venit.

TAUR Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia. Astăzi este ziua noutăţilor, a veştilor, unele, dacă nu majoritatea, chiar bune. Trebuie să te concentrezi asupra cadrului general, a strategiei, în general şi atunci şi micile detalii care te obsedează şi enervează vor cădea la locul lor.

GEMENI În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi rezolvă problemele curente, dar şi distrează-te! Trebuie să eviţi ”hemoragiile” de bani! Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. O discuţie din a doua parte a zilei îţi pot clarifica o situaţie care pare scăpată de sub control. Imaginaţia ta, volumică aş putea spune, nu îţi dă pace. Nu o scăpa și pe ea de sub control!

RAC Stelele îţi sunt favorabile. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Atenţia ta se îndreaptă către o situaţie mai veche, nerezolvată. Promisiunea succesului îţi dă aripi şi, cu toate că te-ai pregătit astăzi pentru o activitate obişnuită veştile de ultimă oră îţi oferă motivele pentru un efort sporit pe termen mediu. De asemenea, în afaceri sau dragoste nu lăsa nicio neclaritate în perioada zilei de astăzi, mai ales pe seară, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Cu mult umor.

LEU Conjunctura astrelor te avantajeză astăzi să fii convingător, elocvent. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din anturaj, dacă reuşeşti să aduci suficiente argumente valide. Dimineaţă de miercuri foarte dinamică, cu multe întâlniri sau evenimente în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei, dar poţi să dai dovadă de umor şi să înveseleşti atmosfera. Totuşi, ziua de astăzi este un segment de timp contradictoriu. Pare a fi, în primul rând, o contradicţie între planurile şi dorinţele tale şi răspunsul anturajului.

FECIOARĂ Dacă depinde de tine şi dacă ai un drum de făcut, mai bine amână. Mâine este din nou o zi, poate mai bună. Există mereu speranţa asta. Astăzi, limitează-te doar la activitatea obişnuită! Uneori noul este duşmanul binelui. Rezolvă toate problemele pe care ştii că le ai astăzi, în cursul dimineţii. Sau măcar încearcă! Nu da curs unor porniri de moment, mai ales dacă este să ceri favoruri şefilor, nu cere bani, sau să pleci mâine în concediu, ci îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Aşa pare că eşti interesat de ceea ce faci.

BALANŢĂ Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta astăzi. Este bine să nu te bazezi pe persoane născute în semne de apă şi mai ales de pământ. Zi favorabilă noilor înţelegeri, clarificării unor probleme, călătoriilor scurte. Ai sentimentul împlinirii dar şi senzaţia că „mai sunt multe de făcut”. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună!

SCORPION Astăzi eşti prea exigent. Ai un spirit ciudat de autocritică, gen Scorpionul se înţeapă singur! Lasă analizele păguboase şi foloseşte surplusul de energie pentru rezolvarea unor probleme. Nu apare nici un semn important de reorientare drastică şi dramatică a situaţiei tale. O zi relativ favorabilă, deci, în special pentru activităţile de rutină. Nu este nicio grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, până pe la sfârșitul lunii noiembrie. Anul acesta…

SĂGETĂTOR O zi relativ norocoasă, în care poţi avea succes în relaţiile sociale. Astăzi eşti mai sensibil la frig, nu te expune inutil, ba s-ar putea sa fie si ploaie. Nu promite nimănui, nimic, ai răbdare! Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin malluri și supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea celor dragi.

CAPRICORN Pragmatismul tău poate fi de folos astăzi, viziunea ta conservatoare poate aduce succes. Zi de vineri densă, dar până la urmă plăcută. Seară armonioasă în compania celor dragi, poate la un spectacol. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Măcar, în caz de eșec, știi cine a greșit. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Veşti bune şi programe de distracţie. Evită spaţiile largi, friguroase acum, cu prea mult curent şi locurile aglomerate. Dedică ziua, sau măcar seara, celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi.

VĂRSĂTOR Găseşti unele atitudine din anturaj ca fiind prosteşti sau vulgare. Ieri nu te deranjau! Iată ceva la care să te gândeşti. Ai devenit mai selectiv, sau experienţa te face mai exigent? O veste bună care te face să fii mulţumită pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc, sau de apă, te poate ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste.

PEŞTI Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri mult, dar primeşti puţin. Testarea prietenilor şi a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva. Evită astăzi orice lucru, vorba, fapta sau gest care pot avea o implicatie pe termen lung. Nu semna contracte, nu încheia înțelegeri. Mercur, din nou în mișcare directă, îţi amplifică intuiţia negustorească, dar şi prilejuieşte nişte oferte tentante în domeniul activităţii tale. Evită împrumuturile de bani. Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare!

