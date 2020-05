Astfel, viteza vântului în timpul uraganelor este în creştere, conform unei analize a datelor satelitare obținute într-o perioadă de patru decenii, ale cărei rezultate au fost publicate luni, citate de UPI.

Viteza maximă susţinută a vântului în timpul uraganelor a crescut cu circa 8 procente pe deceniu în perioada studiată, potrivit studiului publicat în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cercetătorii sunt de părere că încălzirea planetei ar putea fi cauza.

Datele au fost studiate de o echipă de oameni de ştiinţă de la Centrul pentru Informaţii de Mediu al Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice (NOAA) din Statele Unite şi de la Institutul Cooperativ pentru Studii Meteorologice Satelitare al Universităţii Wisconsin-Madison.

„Prin intermediul modelării şi a ceea ce cunoaştem despre fizica atmosferei, studiul este în concordanţă cu ceea ce ne-am aştepta să observăm în condiţiile unei clime în încălzire, ca a noastră”, a declarat autorul principal al studiului, James Kossin, om de ştiinţă la NOAA, citat într-un comunicat de presă.

‘„Rezultatele noastre demonstrează că aceste furtuni au devenit mai puternice la nivel global şi regional, ceea ce este în concordanţă cu aşteptările privind modul în care uraganele răspund într-o lume care se încălzeşte”, a adăugat specialistul.

Studiul se bazează pe o cercetare din 2013 a lui Kossin care a analizat uraganele pe o perioadă de 28 de ani. Acel studiu a demonstrat că uraganele se deplasează mai departe spre nord şi spre sud, expunând zonele costiere unui risc mai mare, şi se deplasează mai lent atunci când călătoresc pe uscat, ceea ce conduce la un risc mai mare de producere a inundaţiilor.

Această cercetarea susţine estimările conform cărora încălzirea globală conduce la uragane mai puternice, a notat Kossin care a precizat, însă, că „rezultatele noastre nu ne indică exact cât din aceste tendinţe este cauzat de activităţile umane şi cât poate fi doar o variabilitate naturală”.