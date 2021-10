Unul dintre cei mai promițători fotbaliști români ar putea fi suspendat. Decizia luată de FRF și selecționerul naționalei de tineret

Radu Drăgușin (19 ani), jucătorul român care a refuzat să se prezinte la echipa națională de tineret poate să fie suspendat. Pentru că există un cadrul legal, după cum a precizat selecționerul Florin Bratu. Dar, fundașul celor de la Sampdoria va fi iertat de această dată. România va juca meciuri amicale cu Suedia U20 și Mexic U21, programate pe 7, respectiv 9 octombrie, în Spania. Drăgușin a afirmat că are nevoie de timp ca să se acomodeze la formația din Genova.

Ce spune selecționerul Florin Bratu despre o posibilă suspendare a lui Radu Drăgușin

„Nu m-am gândit să-l sancționez! Noi avem cadru legal pentru acest lucru, pentru că este dată FIFA. Sampdoria ne-a trimis o foaie oficială, clubul era foarte dezamăgit de reacția lui. El nu a jucat în ultima lună, iar noi i-am întins o mână ca să joace. Eu nu-mi doresc să se ajungă la sancțiuni extreme, mie îmi place să ajut jucătorii, juniorii. Am trecut și eu prin situația asta.

Eu mai am alți 24 de jucători de care trebuie să am grijă. Cine nu va veni cu spirit și entuziasm la echipa națională, nu are ce să caute la echipa națională! Radu Ștefan era de 5-6 la Lazio când a refuzat naționala, nu există termen de comparație. Încă aștept ca Radu Drăgușin să-și schimbe atitudinea. Noi ne dorim să-l vedem pe Radu Drăgușin la treabă.

Eu îmi doresc, pentru binele României, ca Radu Drăgușin să joace. Eu încerc să intru în pielea lui, înțeleg că e frustrat că nu joacă. Dar sper ca de acum înainte să joace și să-l vedem apoi la echipa națională. Aș vrea ca Drăgușin să fie un lider la națională”, a explicat Florin Bratu la Digi Sport.

„Nu va avea niciodată poarta închisă la echipa națională”

„Noi, la Federație, nu avem de ce să-i punem piedici lui Drăgușin. Vrem să avem un jucător care să joace la Sampdoria, Juventus sau Fiorentina, oriunde! Noi ne-am gândit la potențialul lui, din acest motiv l-am convocat fără să joace la Sampdoria. Radu Drăgușin nu va avea niciodată poarta închisă la echipa națională!”, a mai precizat selecținerul.