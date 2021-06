Charlie Sheen (55 de ani), unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood, în urmă cu câțiva ani, a trecut peste problemele cu drogurile și alcoolul. Mai mult, el s-a retras din activitate, după ce a aflat că este infectat cu HIV și a decis să se preocupe de problemele de sănătate care îi puneau viața în mare pericol.

Charlie Sheen revenise la problemele cu drogurile și alcoolul

În anul 2010, Charlie Sheen era unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood, el încasând suma 1,3 milioane de dolari pentru fiecare episod din serialul „Doi bărbați și jumătate”. Totul s-a prăbușit din cauza dependenței de droguri și alcool, dublată de problemele emoționale apărute după ce a aflat că este infectat cu HIV.

Martin Sheen, tatăl lui Charlie, și el un actor extrem de apreciat, a vorbit despre starea fizică și psihică în care se află fiul său, în ultima perioadă. El a afirmat că recuperarea lui Charlie poate si considerată a fi un miracol. „Îl ador și întodeauna am făcut-o. Recuperarea lui și viața lui sunt un miracol, iar el este un bărbat extraordinar. Am trecut împreună prin niște momente dificile. A revenit și, slavă cerului, este sănătos și în prezent lucrează la o nouă carte, o autobiografie, despre care este foarte încântat. Este foarte implicat în tot ceea ce înseamnă familie, copii, nepoți”, a declarat Martin Sheen.

Actorul era sufocat de anxietate

În anul 2016, Charlie Sheen vorbea despre problemele care i-au afectat cariera. El renunțase timp de 11 ani la alcool și la droguri. Dar, a revenit la aceste vicii după ce a aflat că este bolnav.

„A fost o perioadă de 11 ani în care nu am mai băut și nu am mai consumat cocaină, așa că știu că am această putere în mine. Eram sufocat de anxietatea a ceea ce avea să devină viața mea după acest diagnostic (infecția cu HIV – n.r). Deveneam atât de amețit încât nu mă mai gândeam la asta. Era singurul instrument pe care îl aveam atunci și credeam că îmi va lua angoasa, frica, dar totul a devenit mai rău