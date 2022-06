Untold 2022. Nume noi pe scenele Galaxy și Alchemy la cel mai important festival de muzică al anului. Video

Cea de-a șaptea ediție a festivalului Untold se va derula în acest an în perioada 4 și 7 august, la Cluj Napoca. Pe mainstage vor urca Above & Beyond, Alok, Anne-Marie, David Guetta, G-Eazy, Hardwell, Kygo, Lost Frequencies, Major Lazer Soundsystem, Morten, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner Live, Steve Aoki, Tujamo și Vini Vici. Nume noi vor mai fi anunțate în curând.

Pe de altă parte, organizatorii de la festivalul Untold anunță că artiștii Anfisa Letyago, Coeus, Kevin De Vries, Marcel Fengler, Paco Osuna, Raresh și Tale of Us vor completa line-up-ul de pe scena Galaxy, locația muzicii techno a festivalului. În cele patru zile și patru nopți de festival aici vor evolua cei mai mari DJ tech și techno. Este vorba despre Carmine Conte & Matteo Milleri, cei doi membri ai legendarului duo Tale of Us. Despre cei doi producători de origine italiană se spune că au reușit să ofere o nouă dimensiune sound-ului techno. Astfel, piesele lor ating latura emoțională a genului, iar aparițiile live sunt descrise ca o călătorie muzicală unică.



Artiști care au făcut istorie în muzica techno

O altă figură iconică a muzicii techno este Paco Osuna, care are în spate o carierăde aproximativ 20 de ani. Acesta este un artist sofisticat, care își surprinde publicul la fiecare apariție live, cu o anumită estetică a sunetului. A fost recompensat pentru aportul adus culturii techno și cu premii precum Best Artist, Best Techno DJ, Best Producer și Best Remix la Vicious Awards.

Paco Osuna este unul dintre artiștii care ajunge anual la marile festivaluri techno, iar în acest an vine pentru prima oară la Untold.

Pe lângă aceste nume, va apărea și Raresh, un artist român cu o contribuție uriașă la cultura techno. A fost descoperit în anul 2006 de Ricardo Villalobos, iar de atunci a reușit să-și construiască o carieră internațională impresionantă.

Anfisa Letyago, una dintre cele mai promițătoare artiste din curentul techno & acid house, va fi în România, după ce a reușit să intre în clubul select al producătorilor techno. Originar din Serbia, Coeus a devenit un nume în circuitul techno încă de la primul său material discografic „Eden”. Producțiile sale de orientare melodic techno au intrat în seturile marilor nume ale genului precum Tale of Us, Adriatique, Oliver Koletzki sau Solomun.



Nume importante pe scena Alchemy

Pe scena Alchemy, unde se reunesc, în fiecare an, cele mai cunoscute nume ale muzicii trap, hip-hop, rap, grime și drum’n’bass, organizatorii au dezvăluit numele celor care vor și-au asumat sarcina să electrizeze atmosfera în zilele și nopțile de festival. Au răspuns prezent, pentru ediția din 2022 a Untold, trupe precum Culese din Cartier, Paraziții, Ian, Killa Fonic, Șuie Paparude, The Hollygood Gang sau Azteca.

Proiectul Culese din Cartier ajunge la festivalul UNTOLD cu muzică pe bune, iar line-up-ul scenei Alchemy mai include și una dintre cele mai longevive trupe hip-hop din România, Paraziții, dar și pe Șuie Paparude. Aceștia vor oferi o sesiune live de muzică electronică experimentală. Trio-ul The HollyGood Gang format din Robert Graur, Cabral Ibacka, Faibo X se află în lista artiștilor confirmați la scena Alchemy. Ei vor evolua cu un mix de piese vechi combinate cu producții noi în versiune originală sau versiuni remix.

Cultura rap și hip-hop este reprezentată anul acesta de El Nino, Groove Hustlaz – Aldaris & S-T-Phan, alături de artiști din dubstep cu DJ Snow & MC Agent, DJ Shiver și Zo.

Trupa de origine franceză L’entourloop vine pentru prima oară la Untold. iar toți acești artiști completează line-up-ul scenei alături de Borgore, Deliric x Silent Strike with Muse Orchestra, Dub FX & Woodnote, Grasu XXL & Guess Who, Macanache, Malaa, Nane, Netsky, Noisia (DJ Set), Princess Nokia, Sub Focus B2B Wilkinson ft. ID & Ad-Apt.