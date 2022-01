Ce a spus legenda muzicii techno în scrisoarea de adio? La 2 ani după decesul artistului s-a aflat adevărul!

Avicii a apucat să scrie în jurnalul său câteva gânduri. După moartea artistului, zeci de milioane de fani i-au fredonat zile întregi piesele, iar anul acesta, confesiunile sale din ziua tragediei vor fi publicate într-o carte dedicată lui.

Confesiunile artistului din ultima perioadă a vieții au șocat omenirea. Acesta se afla în spital și încerca să câștige bătălia cu substanțele interzise și alcoolul, dar inima lui era distrusă.

”Acele zile petrecute în spital au fost cele mai lipsite de stres și anxietate zile trăite de mine în ultimii șase ani. Acelea au fost vacanțele mele adevărate, oricât de deprimant ar suna, așa a fost”, scria Avicii în anul în care și-a curmat zilele.

Avicii avea sufletul rupt în două

Artistul a cunoscut vedetismul la o vârstă fragedă, iar acest lucru a venit la pachet cu o serie de probleme. Avicii ajunsese dependent de substanțe interzise și alcool.

”Am avut o perioadă grea încercând să accept că nu mai trebuie să beau alcool după ce doctorii au insistat că e ultima șansă pentru salvarea mea. Toți doctorii mi-au zis atunci să aștept un an până când să pun gura pe o bere”, scria Avicii în jurnalul său.

Artistul suedez a notat în jurnalul său că ”nu am ascultat de doctori și am greșit enorm. Am ascultat confesiunea unui cuplu care la finalul ședinței de terapie mi-a zis că voi fi OK dacă voi reuși să rezist tentațiilor. Eram însă prea ignorant, prea naiv pentru a realiza gravitatea problemei și îmi plăcea să colind lumea într-un turneu interminabil care mă storcea de energie”, a scris Avicii.

Artistul a recunoscut: ”evident că nu i-am ascultat pe doctori și pe ceilalți care îmi voiau binele”. Cu doar câteva zile înainte să își curme zilele, Avicii a scris: ”Acoperământul sufletului este ultimul atașament care rezistă înainte să o iei de la început”, potrivit Click.