Universitatea de Medicină din Cluj Napoca a învins pandemia. Un model de urmat pentru toată România

Pornind de la cifrele statistice raportate de autoritățile medicale din județul Cluj, se poate observa că numărul infectărilor în rândul studenților sau profesorilor de la UMF Cluj, aproape nu există.

La Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca învață peste 7.500 de studenți, dar numărul cazurilor de infectări nu depășește 40.

Rectorul UMF Cluj Napoca, profesorul doctor Anca Buzoianu spune că a luat măsuri speciale în ceea ce privește vaccinarea și a impus anumite norme sanitare care trebuie respectate de toată lumea, încă de la începutul pandemiei.

Asta a dus în prezent la un număr de infectări foarte mic, ceea ce permite cursurile cu prezența fizică. De asemenea, stagiile și lucrările practice se derulează cu prezența fizică, în spitalele din Cluj Napoca sau în laboratoarele universității.

La UMF Cluj, în ultimele două luni au fost doar două cuvinte pe ordinea de zi, vaccinarea și testarea masivă. În prezent, 91 la sută dintre studenți și cadrele didactice sunt vaccinate cu schema completă, anti Covid 19. Restul, sunt testați tot la două zile. Acolo unde apare un caz pozitiv, acesta este imediat izolat pentru 14 zile, iar activitatea poate să funcționeze normal.

Asta face ca lucrurile să se desfășoare într-o normalitate care aduce aminte de anul 2019.

”Nu am forțat pe nimeni. Doar i-am îndrumat”

Niciunul dintre studenții de la UMF Cluj nu pot spune că au fost forțați să se vaccineze. La început, procentul celor vaccinați a fost unul mai redus. Ulterior, procentul a crescut după ce studenții, angajații și cadrele didactice au început să priceapă ce e cu vaccinul și ce beneficii le poate aduce.

„Nu am obligat pe nimeni să se vaccineze. Am discutat cu studenții, i-am îndrumat și am chemat experții în boli infecțioase să le explice cum stă treaba cu virusul și cu vaccinul”, a spus rectorul Anca Buzoianu.

La UMF Cluj a fost creat chiar și un centru de testare, care acum oferă serviciile și pentru locuitorii orașului dar și pentru cadrele sanitare. Acest centru de testare a fost făcut la începutul pandemiei. Aici, probele recoltate la fiecare două zile de la studenții sau profesorii care au indicație de a nu se vaccina, sunt analizate. În funcție de rezultate se dispun și măsurile cu pricina. În acest mod, persoanele infectate sunt rapid izolate, pentru a nu mai intra în contacta cu cele sănătoase.

În fiecare sală de curs sau atelier, au fost luate măsuri speciale de combatare a extinderii pandemiei. Astfel, acum sălile de clasă au chiar și aparate cu ultraviolete, folosite în sălile de operații pentru uciderea virusurilor sau bacteriilor.

„Am încercat să respectăm normalitatea, lucru care nu ar fi fost posibil în procent așa de mare fără vaccin și fără respectarea cu strictețe a normelor sanitare. Am avut în vedere tot timpul trei elemente: vaccinare, testare masivă și măsurile de prevenire impuse de epidemiologi”, a mai spus Anca Buzoianu.

Există și sancțiuni

La UMF Cluj, toate normele sanitare au fost scrise într-un manual care conține 39 de pagini, acestea fiind respectate de toată lumea. Toți sunt informați că dacă încalcă regulile sanitare pot primi sancțiuni, amenzi sau alte forme de avertismente, care sunt trecute la dosarele celor în cauză.

”Altfel nu poți să învingi epidemia fără disciplină. Trebuie să vă gândiți că studenții noștri merg zilnic în toate spitalele din Cluj Napoca. UMF Cluj are 60 de sedii unde studenții își desfășoară activitatea. În toate aceste locuri, studenții se pot infecta dar dacă respectă normele impuse de noi, riscul e mai mic, iar infectarea nu se întâmplă”, a mai spus Anca Buzoianu.