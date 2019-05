Puterea fantastică, benefică și invizibilă a Uniunii Europene de care beneficiem cu toții

De ieri au început alegerile europarlamentare. Marea Britanie la 23 mai. România la 26 mai. De ce ar trebui să ne prezentăm la urne? De ce avem nevoie de Uniunea Europeană? De ce e important să mergem la vot și să ne alegem reprezentanții? Firește, să votăm și la referendum, pentru menținerea și în România a principiilor și valorilor europene.





Asta pentru că Uniunea Europeană e o realitate tot mai palpabilă, tot mai solidă, cu o putere fantastică, benefică și invizibilă, de care avem cu toții nevoie. Pentru că vorbim despre a doua forță economică a lumii, după Statele Unite și înaintea Chinei. Dacă rămâne unită și-și respectă propriile principii și valori, aruncând peste gard populiștii de toate culorile și falșii pro-europeni suveraniști acoperiți prin partide tradiționale.

Statele europene nu pot conta în viitoarea guvernanță globală decât împreună. Modul de viață occidental, lumea bazată pe reguli, Europa întreagă, liberă și în pace nu se poate realiza decât împreună. Nici Statele Unite nu pot răzbi în lumea de mâine singure, de aceea reclădirea relației transatlantice, cu dublarea capabilităților militare și un acord comercial măcar pentru mărfurile industriale, pentru început, e necesar viitoarei piețe de un miliard, obținută prin cumularea pieței europene cu cea americană, o piață capabilă să facă față înfruntărilor globale ale viitorului. Cu coerență, convergență, solidaritate, coeziune și unitate ce pot fi asigurate numai de valorile și principiile comune, de respectarea lor strictă, în litera și spiritul lor, fără relativizări, flexibilizări și interpretări creative ale unora asupra regulilor europene, care sunt foarte clare și fixe. Și la care am achiesat cu toții.

Europa își are propriile probleme, majoritatea venind din istorie. E o construcție vie din state naționale, care au hotărât să dea naștere unui construct post-modern comun ce s-a dovedit cea mai palpabilă și mai solidă realitate exact atunci când euroscepticii și anti-europenii, populiștii de toate culorile îi cântau prohodul. Aveți vreo îndoială? Uitați-vă la Marea Britanie, care se chinuie să iasă din UE după ce a păcălit populația cu Brexitul, în același timp nu știe cum să rămână mai aproape de UE, pentru a beneficia de acordurile sale comerciale, de aquis-ul european, de normele și forța pe care o reprezintă Uniunea. O Uniune departe de a fi perfectă, care trebuie adaptată și reformată constant, dar care e atât de necesară și de prezentă în viața de zi cu zi.

Cel mai puternic liant rămân valorile comune: democrație reprezentativă, libertate, demnitatea omului, stat de drept, libertatea mediei, echilibrul și controlul reciproc al puterilor în stat, supremația legii. Și Lumea bazată pe reguli e tot o caracteristică a noastră. UE a fost creată cu scopul de a asigura securitate ca bun comun. Am dezvoltat perceptele și am ajuns la prosperitate ca bun comun, dar acum revenim din nou la securitate, odată ce lumea se schimbă, ordinea și pacea e amenințată. Sub diferite forme de agresiune, interne și externe, pentru că spațiul digital și descoperirile tehnologice nu mai fac diferența între interior și exterior, nu au frontiere. Asta înseamnă mult mai multe lucruri azi. UE trebuie să se adapteze, să își dezvolte instrumentele și pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea în vecinătate, și pentru atractivitatea propriilor valori și principii. UE e bazată pe valori și principii comune și reclamă bunuri și avantaje comune. Asta constituie forța UE.

Trebuie să asigurăm protecția frontierelor, în comun. Trebuie să realizăm uniunea bancară completă. Asta ajută și la supervizarea finanțărilor unor partide populiste, și la blocarea spălării de bani ai potentaților și oligarhilor ruși în băncile europene. Și ajută și la blocarea finanțărilor cu bani negri a corupției și mai ales a proiectelor de război informațional în inima Europei. Duce și la coeziune strategică și e un proiect de bun comun. Cetățenii au văzut că lucrurile bune au mers la alții și sunt gata să chestioneze redistribuirea resurselor în societatea lor proprie. Așa pot ajunge, prin păcăleală, și pe mâna populiștilor. Și asta înseamnă că nu am reușit să convingem.

