Europarlamentarii români votează astăzi, decisiv, implementarea certificatului verde digital la nivelul Uniunii Europene, în contextul pandemiei de coronavirus. În Plenul Parlamentului European au fost susținute discursuri ale europarlamentarilor români sus-menționați împotriva certificatului verde.

Uniunea Europeană, un “lagăr” în devenire

Potrivit europarlamentarului Cristian Terheș acuză că introducerea măsurii în cauză va transforma Uniunea Europeană dintr-un spațiu al libertății într-un lagăr, deoarece certificatul încalcă drepturi și libertăți fundamentale și, de asemenea, creează precedentul ca o majoritatea politică să poată decide cu privire la încălcarea drepturilor și libertăților individuale ce țin de intimitatea și integritatea persoanei.

“Votul în favoarea introducerii acestui “certificat verde digital” va avea profunde ramificații negative atât asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din UE, asupra relației dintre persoană și stat și asupra viitorului Uniunii Europene. Rațiunea esențială a existenței Uniunii Europene a fost de a crea un spațiu al libertății și prosperității și nu un lagăr.

Pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial însă, suntem chemați azi să votam contra rațiunii de a fi ai Uniunii Europene și să permitem o încălcare a drepturilor și libertăților individuale în masă.

Sub pretextul “facilitării” exercitării unui drept fundamental, cum e cel al libertății de circulație, Comisia Europeană ne cere să votăm pentru ca cetățenii europeni să fie deposedați de alte drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la viața privată, la intimitate, la demnitatea umană și, nu în ultimul rând, la a decide cu privire la propriul lor corp.

Acest “certificat verde” nu facilitează, ci încalcă drepturi. Prin precedentul ce este creat acum, drepturile individuale ale oricărei persoane din Uniunea Europeană nu sunt nici garantate și nici respectate. Odată creat acest precedent, ca o majoritate politică poate să decidă cu privire la drepturile și libertățile individuale ce țin de intimitatea și integritatea persoanei, va întreb: unde vă veți opri?”, a declarat în Plenul Parlamentului Cristian Terheș.

“Fidel valorilor creștin-democrate și faptului că omul posedă drepturi și libertăți fundamentale inalienabile, ce nu i-au fost date de stat, ci sunt intrinseci oricărei ființe umane, statul având obligația de a i le respecta și garanta, voi vota împotriva instituirii acestui “certificat verde european”. Integritatea fizică a unei persoane nu poate fi supusă la vot, ca o majoritate politică să decidă asupra ei. Însăși supunerea la vot a unui asemenea lucru este injust și o încălcare a tuturor valorilor pe care s-a construit democrația occidentală și Uniunea Europeană”, a mai transmis europarlamentarul.

Maria Grapini: “Viața fără drepturi nu are sens”

Europarlamentarul Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) Maria Grapini a pledat pentru drepturile egale ale cetățenilor.

“Acest regulament nu garantează libera circulație, ci o facilitează, numai că, din păcate, o facilitează doar în cazul unora dintre cetățeni. Trebuie să răspundem cetățenilor. Ce să le spun eu cetățenilor din țara mea? Cei care sunt sănătoși, nu au trecut prin boală, nu se vaccinează – fiindcă nu pot sau nu vor -, nu sunt testați, acești cetățeni nu au dreptul la circulație. Sigur că ați încercat o soluție, însă decât să dăm o soluție proastă, care scade încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană (mai ales că specialiștii ne spun că există virusul și va exista, nu va dispărea după vaccinare), vă întreb, domnule comisar, vă concentrați pe găsirea unui tratament pentru acest virus? Pentru că circulă cetățeni de mii de ani cu virusul de hepatita B, C, HIV și alți viruși. Eu nu pot să mă uit în ochii cetățenilor și să nu le dau o explicație. Poate ne răspundeți astăzi, ca să știm ce să le răspundem. Am propus să circule toți cetățenii dacă au o adeverință de sănătate, chiar dacă nu sunt vaccinați, chiar dacă nu sunt testați și chiar dacă nu au trecut prin boală. Cred că acesta este dreptul cetățenilor și viața fără drepturi nu cred că are sens, domnule comisar”, a susținut Maria Grapini în cadrul dezbaterii din Parlament.

Reamintim în acest sens că Autoritatea și Comitetul European pentru Protecția Datelor au atras atenția Comisiei Europene cu privire la câteva nereguli pe care certificatul verde digital le prezintă. Potrivit autorităților europene, datele cu caracter personal vor deveni vulnerabile odată cu introducerea acestei măsuri. De asemenea, autoritățile amintite subliniază necesitatea acceptării de către Comisia Europeană a tuturor adeverințelor de vaccinare astfel încât să fie evitat fenomenul de discriminare a unora dintre cetățenii europeni.