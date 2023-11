Unica mănăstire românească din Elveția își deschide ușile pentru și mai mulți credincioși

Acum, unica mănăstire românească din Elveția anunță că, în urma lucrărilor de extindere din ultimii ani, lăcașul deschide porțile pentru toți cei care doresc să se alăture la agapa de după Liturghie.

Unica mănăstire românească din Elveția, scrisoare pentru credincioși

„După cum știți, din 28 februarie 2022 ne-am mutat într-o casă mare și frumoasă așezată în inima satului Les Sciernes d’Albeuve. Acest loc minunat, construit la începutul secolului XX, care a cunoscut unele îmbunătățiri și extinderi ulterioare, însă nerenovat din 1980, acum a devenit noua noastră mănăstire.

Clădirea spațioasă și primitoare, înconjurată de un hectar de teren și copaci seculari, ne înlesnește să continuăm viața noastră de rugăciune în condiții mai prielnice rânduielii monahale și ne permite așadar să primim cum se cuvine numeroșii vizitatori și pelerini în căutare de pace, rugăciune și dragoste.

În fiecare duminică, toți cei doritori vor putea să ni se alăture la agapa de după Liturghie și, de asemenea, vom avea spațiul necesar pentru a primi cât mai multă lume la marile sărbători.

Donațiile din partea credincioșilor au contribuit la restaurarea mănăstirii

Acest lucru nu s-ar fi putut realiza astăzi fără sprijinul și donațiile dumneavoastră generoase.

Până acum am văzut că un mic gest din partea multora face ca lucruri mărețe să se poată săvârși.

Rugăm pe Dumnezeu să vă binecuvânteze din belșug pentru acestea toate.

Odată cu împrumutul obținut pentru cumpărarea Mănăstirii, am demarat în vara acestui an lucrările de renovare pentru a aduce clădirea la normele în vigoare (izolarea acoperișului și a casei, schimbarea instalației de încălzire, refacerea rețelelor electrice și sanitare, pregătirea camerelor pentru primirea oaspeților, amenajarea grădinii etc.).

Această scrisoare vă este adresată pentru a vă împărtăși grijile noastre de acum. Deoarece în afară de rambursarea împrumutului bancar contractat pentru cumpărarea casei, cheltuielile șantierului început sunt considerabile.

Unica mănăstire românească din Elveția vinde diverse producții proprii pentru a face bani

În ceea ce privește contribuția noastră, ne străduim la strângerea acestor sume, vânzând produsele noastre mănăstirești și solicitând mici donații.

Ne adresăm așadar cu smerenie și încredere pentru a solicita ajutorul tuturor, asigurându-vă că orice gest din partea dumneavoastră, oricât de neînsemnat ar părea, va contribui la realizarea acestui proiect deosebit.

Prezența unei noi mănăstiri în această lume, și mai cu seamă în Elveția, este și are să fie un mare izvor de bucurie și binecuvântare.

Împreună și datorită dumneavoastră, cu bunăvoirea lui Dumnezeu, vom putea continua această minunată lucrare în care cele cerești împreună petrec cu cele pământești. Domnul să Vă răsplătească, să Vă binecuvânteze și să Vă păzească ! Domnul să Vă fie nedespărțit în toate zilele vieții acesteia și în veșnicie !

Cu încredințarea rugăciunilor și recunoștinței noastre,

Monahia Antonia

Stareța Mănăstirii «Acoperământul Maicii Domnului» din Elveția, dimpreună cu surorile întru Hristos”.