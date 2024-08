Economie Unic în România. Afacerea care aduce pe piață o soluție ecologică inovatoare: paie biodegradabile din grâu







În ultima perioadă, nu poți deschide televizorul sau nu te poți uita în mediul online fără să vezi ceva despre poluare. De ce este atât de important să conștientizăm pericolul la care suntem expuși? Pentru că lumea se schimbă și este afectată în fiecare zi de poluare. Iar fiecare dintre noi poate face un pas cât de mic pentru a ajuta în lupta cu acest fenomen. Una dintre principalele surse de poluare este plasticul. Astfel, anumite afaceri au pe primul plan dorința de a face bine. Pai din Pai este un business care vine cu o soluție la dependența oamenilor de plastic: paie biodegradabile din grâu.

La nivel mondial, în fiecare minut sunt folosite aproximativ 2 milioane de pungi de plastic, iar acesta poluează și ucide mai mult de 1,1 milioane de păsări marine și animale în fiecare an. Astăzi vreau să vă prezint povestea unei afaceri care are ca principal scop binele. „Pai din Pai” luptă împotriva poluării și vrea să demonteze dependența oamenilor de plastic. Astfel, vine cu o soluție ecologică inovatoare: paie biodegradabile din grâu, conform Infofinanciar .

Reorientare profesională și idei inovative

Poveștile frumoase merită spuse. Acesta este și cazul Andreei Chițu, fondatoarea Pai din Pai, care a dezvoltat o afacere ce vrea să facă lumea mai bună, mai frumoasă și mai puțin poluată. Andreea a absolvit Universitatea Tehnică de construcții din București. De asemenea, a lucrat mai bine de 10 ani ca inginer de instalații. Aceasta a lucrat, în principal, pentru firme românești, dar a desfășurat proiecte și lucrări în străinătate.

Pandemia a avut un impact puternic asupra fiecăruia dintre noi și a schimbat mult regulile după care ne ghidăm, precum și obiectivele fiecăruia. În cazul Andreei, pandemia a trezit o nevoie de reinventare, de reorientare profesională. Astfel, ea și-a început drumul spre antreprenoriat.

Câteodată, cele mai bune idei vin pe neașteptate. O excursie în Franța i-a oferit antreprenoarei inspirația de care avea nevoie la acel moment pentru a începe un nou capitol din viața ei.

„Ideea de business a venit după ce m-am întors din Franța, unde am locuit o perioadă, deoarece căutam această reorientare profesională. Am văzut un filmuleț pe Linkedin cu un agricultor din Franța, care făcea paie din grâu la scară mai mică. M-a prins ideea și mi-am dorit, cumva, să valorific experiența mea de acolo. Am descoperit că este un produs ecologic și ideea a prins viață imediat în mintea mea. Conceptul a fost important. Am și eu o fetiță, ea adoră țestoasele, iar acestea sunt afectate de poluarea cu plastic. Atunci m-am gândit să fac ceva în această direcție, deoarece exemplul personal ar fi cel mai bun în educația ei” a spus Andreea Chițu, fondatoarea Pai din Pai.

Începuturile afacerii

O perioadă de 6 luni s-a lucrat la conceptul business-ului „Pai din Pai”. Ulterior, afacerea a fost deschisă pe hârtie în luna iunie a anului 2023. Totul a pornit dintr-o oportunitate și o afacere deja existentă. „Business-ul este pornit pe baza unei afaceri deja existente. Vărul meu se ocupă de peste 20 de ani de cultivarea cerealelor. Acesta deține terenuri agricole de 80 de hectare pe care cultivă grâu, secară și orz. Astfel, pe această bază, am investit împreună aproximativ 50.000 de euro și a luat naștere Pai din Pai” a spus Andreea.

Producția are loc în satul Dobromir, județul Constanța. Afacerea are un rol important și în susținerea comunității locale. Antreprenoarea a angajat oameni care locuiesc în zonă pentru a ajuta la procesul de fabricație. Deși vorbim de o muncă destul de mare, afacerea aduce rezultate bune.

„Avem un spațiu de producție în care introducem paiele deja tăiate la foarfecă, care ulterior sunt spălate și sterilizate. La nivel de costuri, nici nu le avem centralizate pe toate, dar cred că suntem undeva la o medie de 1.500 de euro lunar pentru producție. Practic, noi facem pe terenuri o recoltare separată a grâului față de tulpină cu un echipament special. Ulterior, sunt tăiate aceste tulpini, strânse în snop și culese de pe câmp. În fabrică intră paiul deja tăiat pentru a fi spălat, sterilizat și ambalat în cutii” a explicat Andreea.

Alternativă la plastic

Aceste paie reprezintă un pas mic, dar important, în reducerea consumului de plastic. Practic, vorbim de valorificarea unor resurse care, în mod normal, ar fi fost irosite. „Nu consumăm resurse existente, nu tăiem copaci, folosim pur și simplu paiele de pe câmp, ce sunt folosite ori pentru a hrăni animalele, ori sunt arse de unii fermieri. Noi am găsit am găsit o modalitate prin care să recoltăm integral” a afirmat fondatoarea afacerii.

Produsele „Pai din Pai” sunt disponibile online pentru consumatori. De asemenea, afacerea colaborează și cu diferite restaurante. „Suntem la început de drum și vindem doar în online. Lucrăm cu diverse restaurante, au început să ne plaseze comenzi. Ne-am adresat întâi consumatorului final, pentru că oamenii trebuie să realizeze că există acest produs. Trebuie să știe că există această alternativă. Mulți au fost surprinși, nu aveau nici cea mai vagă idee că se poate. Facem pas cu pas pentru a câștiga încrederea” a explicat Andreea.

Impactul plasticului la nivelul poluării este unul extrem de mare, iar lucrurile se înrăutățesc în fiecare zi. „Avem un nou continent în Oceanul Pacific, format numai din plastic. Cei 8 miliarde de oameni nu sunt conștienți de acest aspect, cum nu sunt conștiente nici de faptul că în ultimii 400 de ani suntem de 10 ori mai mulți oameni. Dacă fiecare dintre noi ar face un efort în a reutiliza sau a refuza plasticul și nu am mai face atâta risipă, probabil că nici nu am mai muri de cald, cum a fost această vară cu temperaturi record. Oamenii nu realizează că plasticul acela impactează efectul de seră, produce niște gaze. Acestea, mai departe, afectează tot ce înseamnă strat de ozon. Suntem afectați în fiecare zi de plastic” a spus antreprenoarea.

O varietate de opțiuni, dar tot periculoase

La momentul actual, oamenii au mai multe variante de paie realizate din diferite materiale, care reprezintă o alternativă la plastic. Dar, se pare că realitatea este alta. „Plaiul de plastic este interzis din anul 2021 în Comunitatea Europeană și inclusiv în România, unde s-a adoptat legea. Din păcate, legea se aplică mai greu în țara noastră. De asemenea, și paiul de bioplastic este interzis, dar lumea nu știe acest lucru. Dacă este dus la un laborator, se va vedea că are în componență plastic. Aproximativ 70-80 % din paiele de bioplastic au în componență plastic și sunt interzise. Au apărut tot felul de versiuni de paie din trestie de zahăr, dar nu se citește mai departe despre ele. Acestea implică tot un proces de polimerizare și sunt și ele, la rândul lor, plastic. Toate aceste plastice se degradează în natură în sute de ani. Paiul pe care noi îl avem se degradează în natură în câteva săptămâni” a explicat antreprenoarea.

Deși se spune că sunt mai prietenoase cu natura, cercetătorii au descoperit că paiele din carton sau hârtie sunt extrem de periculoase, atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru mediu. „Din studiile cercetătorilor belgieni privind paiele, veți vedea că cele din hârtie și carton au cele mai multe degajări de PFAV (Forever chemicals), ce se acumulează în organismul uman, ce poluează apele și solurile în jurul fabricilor unde sunt produse. Nu mai vorbim de faptul că se înmoaie în băuturi. Paiul nostru rezistă în băuturi, inclusiv în cele fierbinți” a povestit Andreea.

Dificultăți și provocări

Deși ne află într-o lume în continuă schimbare, unii oameni rămân reticenți la produsele unice. Printre principalele îngrijorări ale consumatorilor români sunt existența pesticidelor și conținutul de gluten. „Paiele sunt testate în laborator și sunt spălate, nu conțin pesticide. Oamenii nu se interesează când spun anumite lucruri. Bobul de grâu conține gluten, dar tulpina de grâu nu conține gluten în mod natural prin creștere. Am făcut inclusiv un test pentru aceste tulpini ca să avem scris negru pe alb. Boabele de grâu rămân undeva la 30 km de fabrică pe câmp. Nu manipulăm în aceeași incintă grâul cu tulpinile, deci nu avem gluten în produse” a explicat Andreea.

O altă problemă evidențiată de consumatori a fost diametrul subțire al paielor. Dar, acest lucru a adus schimbări. Printre planurile afacerii pe 2024 se regăsește și introducerea unui nou produs: paie de secară. Acestea au un diametru mai mare și sunt mai lungi.

Relația cu statul

Deși o astfel de afacere este extrem de benefică, relația cu statul nu a fost una roz, de la dificultăți în accesarea de fonduri europene până la impuneri stricte. „La nivel de autorități, înțeleg că se dorește ambalarea individuală. De aceea avem unele restaurante sau cafenele care sunt reticente tocmai pentru că nu avem ambalare individuală. Nu ne dorim risipă de ambalaje pentru că există și o lege în acest sens promulgată în ultimul an” a spus Andreea Chițu.

Totuși, antreprenoarea a venit cu o nouă adăugare la nivel de produse. Este vorba despre dispenserul de paie, care va fi folosit pentru a asigura că paiele nu sunt contaminate. „Am introdus pe site solnița de paie. Practic, un fel de dispenser pentru aceste paie, o cutie prin care iese câte un singur pai. În felul acesta nu există riscul ca mai mulți clienți să atingă același pai și să fie contaminate. Aceste paie sunt produse și comercializate și în afară, în Statele Unite, în UK și în Franța. Dar, din ce ne-am interesat noi, nu a existat această problemă a ambalării individuale” a explicat antreprenoarea.

Eu cred că astfel de afaceri merită promovate. De ce? Pentru că aduc pe piață o inovație care promite să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale lumii: poluarea. Astfel, cu gândul la mediu, Pai din Pai face primii pași spre a schimba obiceiurile de consum ale românilor și a reduce dependența de plastic.