International Ungaria nu are ieșire la mare, dar își deschide port. Investiție impresionantă







Budapesta face pași spre a deveni o forță maritimă, implementând un plan ambițios de a construi propriul port. Acesta ar urma fie deschis la Trieste, Italia, după concesionarea a zeci de hectare la malul Mării Adriatice.

Ungaria vrea să devină o putere maritimă de referință. Scopul va fi atins în curând, având în vedere că Budapesta se pregătește de inaugurarea primului port. Statul ungar își deschide accesul la mare, după concesionarea mai multor hectare la malul Mării Adriatice.

Ungaria își deschide port în Trieste

Statul ungar arata determinare în a-și diversifica infrastructura, printr-o investiție portuară impresionantă.

Ungaria - concesionat mai multe hectare de teren în orașul de la Marea Adriatică. Noul port ungar din Trieste va fi gata în 2026. Cu acest prilej, Budapesta va avea deschidere la mare, cu toate că acest lucru nu a fost posibil până acum.

Construcția va fi gata în 2026

În ianuarie 2021, statul ungar a concesionat un teren de 32 de hectare pentru o perioadă de 60 de ani. Astfel, după îndelungi negocieri, Budapesta a obținut o ieșire la mare de 320 de metri din partea statului italian.

În trecut, pe terenul respectiv funcționa rafinăria Aquila, închisă în anii 80. Cele două state colaborează acum pentru finalizarea portului care va fi administrat de guvernul maghiar. Portul, programat să devină operațional în 2026, va fi gestionat de Adria Port Inc, firmă care aparține în totalitate Ministerului Afacerilor Externe și al Comerțului de la Budapesta.

Ungaria investește 200 de milioane de euro în noul port

Bugetul total, alocat de statul ungar pentru acest proiect, ajunge la 200 de milioane de euro, din care 45 de milioane au fost plătite de Italia, printr-un program național de recuperare și reziliență.

Totodată Compania Adria Port Inc va investi peste 11,2 miliarde de euro pentru implementarea acestui proiect, care va fi gata în 2026. Budapesta are planuri de a ajunge la un trafic de 2 milioane de tone pe an sau aproape 80.000 de containere. În comparație cu portul Constanța, acesta ar avea un rulaj mai mic, având în vedere că traficul înregistrat anul trecut în România a depășit 92,5 milioane de tone.