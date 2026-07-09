Unde greșim? Hai LIVE cu Turcescu

Cu răspunsurile la această întrebare incepe dialogul Comaroni-Hoandră-Turcescu. Unde greșim de am ajuns ca societatea românească să arate în halul asta? Unde greșim cand vine vorba de relațiile noastre cu ceilalti? Ce e greșit la modul în care ne educam astăzi copiii? Unde greșim de am ajuns așa de dependenți de tehnologie?

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