Social Unde e mai bine să alimentați dacă treceți prin Serbia și Macedonia. Ce spun turiștii care au ales această rută







Combustibilul mașinii este una dintre principalele problem de care se lovesc turiștii care merg cu mașina în Grecia. Cei care preferă ruta Macedonia și Serbia au însă adevărate dileme atunci când e vorba de alimentat.

Turiștii indică unde să faceți plinul

Nu de alta dar în multe cazuri s-a întâmplat ca motorina sau benzina să nu fie de cea mai bună calitate. Astfel că unii dintre cei care au alimentat soun că Macedonia nu este o idee bună. ”Nu vă recomand să alimentați în Macedonia. Am avut doi ani la rând problem cu mașina după alimentare. Imediat după ce am alimentat s-a aprins martorul de motor apoi injectoarele” a explicat unul dintre turiștii pățiți. Alții spun că ar exista ceva variante mai sigure.

”Alimentați liniștiți în Macedonia la Makpetrol (un "m" albastru pe fond galben) este la fel ca Petromul nostru și litrul de motorină costă 5,60 lei”, a comentat altcineva legat de această problemă. ”Alimentez tot timpul din Lukoil înainte de vama Evzoni, fără probleme. Benzinărie mare curată. Dacă ai diesel îți recomand cea Super, e la preț identic” a spus un alt turist. Altcineva a găsit o altă variantă. ”Ultima benzinărie inainte de granița cu Grecia. Chiar în buza graniței. EKO parcă se numește”, a comentat respectiva persoană.

Care ar fi benzinăriile sigure

”Am alimentat în Macedonia anul acesta și nu am avut nicio problemă. Motorină, vorbesc. Prima dată la Lukoil până în vama cu grecii. După, la întoarcere pe la un Peco Shell parcă și nu am avut probleme” a explicat un alt turist. Cu toate acestea nu toate cazurile sunt fericite.

”Și eu am pățit-o astăzi. Am alimentat la macedoni motorină și abia am ajuns cu mașina la Salonic. Direct service, martor în bord (parte de alimentare) injectoare, etc . Nu s-a mai accelerat și abia am ajuns la destinație. Văd ce urmează zilele astea”, a comentat un alt român.