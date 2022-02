Undă de șoc în România! Florin Cîțu, apel disperat către BNR. România, cu un picior în groapă

Avertismentul vine din partea fostului premier Florin Cîțu, care s-a declarat îngrijorat de creșterea nivelului de inflație în actualul context. El a precizat că Banca Naţională a României are un rol foarte important în domolirea acestui indicator. Florin Cîțu a cerut intervenția BNR înainte ca economia să aibă de suferit.

„Rata inflaţiei este deja mare, se duce spre două cifre. Dacă depăşeşte 10%, mă îngrijorează. Dar trebuie să fim foarte oneşti şi să spunem că atributul controlului inflaţiei revine sută la sută Băncii centrale. (…) Sunt două variante: pe de o parte, Banca centrală, prin instrumentele pe care le are – şi asta este dobânda, preţul banilor – poate uşor, uşor să scumpească preţul banilor, asta este o variantă”, a afirmat Florin Cîţu.

El a aprecizat că, de asemenea, Guvernul poate juca un rol în menținerea acestui indicator la un nivel rezonabil. Florin Cîțu a indicat două căi prin care se poate face acest lucru. Cea dintâi este legată de deficitul bugetar și presupune menținerea acestuia la un nivel redus, iar cea de-a doua are în vedere creșterea investițiilor.

„Guvernul trebuie să menţină deficitul bugetar redus sau să-l reducă şi, doi, să investească. Preţurile vor scădea în România şi vom avea o dinamică scăzută, doar atunci când economia se destinde, când ai mai multă competiţie. Nu plafonarea preţurilor rezolvă problema preţurilor. Competiţia rezolvă problema preţurilor. Dacă vrem să avem preţuri scăzute, trebuie să mergem în direcţia inversă, nu spre plafonare, ci spre deschidere a preţurilor”, a arătat fostul premier și ministru al Finanțelor.

Florin Cîțu se laudă cu propriile performanțe

El a precizat că acestea sunt soluții liberale pe care le-a aplicat în ultimii doi ani, cât s-a aflat în guvern. Florin Cîțu a dat ca exemplu anul 2021, despre care consideră că a fost foarte bun pentru economie.

„Soluția este doar o soluție liberală și am arătat în ultimii doi ani de zile că poți să ai creștere economică peste așteptări, poți să creezi locuri de muncă în cele mai dificile momente. Nimeni nu se aștepta să putem să creștem economia, să ai o scădere a ratei șomajului, pe care am avut-o în 2021, în toată această perioadă, cu pandemie, cu criză economică, cu prețuri la energie mai mari, companiilor din România să le rămână capacitate de producție, să poți să încasezi mai mult, dar am făcut asta și am arătat că se poate face asta investind. Gândiți-vă, aceeași soluție aplicată într-o economie care nu trece prin momente dificile”, a declarat liderul PNL, la B1 TV.