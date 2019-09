Sub protecția anonimatului, fata a declarat că aceasta a fost luată de pe stradă de oamenii lui Dincă și a fost închisă într-o cameră cu gratii la geamuri.

Tânăra şi-a luat inima în dinţi şi povesteşte chiar acum coşmarul prin care a trecut.

Sub protecția anonimatului, noua victimă a lui Gheorghe Dincă a făcut dezvăluiri tulburătoare.

„Am fost dusă într-o garsonieră și acolo am fost violată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni. Mi-a zis că: „Cuțitul ăsta a fost cumpărat pentru tine!” Nu aveam cum să fug. Aveam 19 ani și am fost agresată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni de-ai lui, care stăteau la piață acolo, în Caracal, la albă neagră, jucau albă neagră. Și am fost amenințată cu cuțitul și am fost dusă într-o garsonieră”, a declarat tânăra pentru Acces Direct. Luni, DIICOT a anunțat că Gheorghe Dincă a fost transferat duminică în arestul central din București, iar luni i se va face o nouă evaluare psihiatrică.

„La data de 01.09.2019, inculpatul Dincă Gheorghe a fost transferat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv București pentru efectuarea altor activități ce presupun prezența acestuia în fața organelor de urmărire penală, respectiv efectuarea unei analize comportamentale de către specialiști din cadrul IGPR, activitate dispusă prin ordonanța din data de 29.07.2019, reaudierea inculpatului, precum și examinarea medico-legală psihiatrică a acestuia”, informează DIICOT.

