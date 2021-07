Krista Incze (25 de ani), luptătoare în stil liber, a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Vară găzduite de Tokyo. Pentru că delegația Coreei de Nord nu a mai participat la marele eveniment al sportului, locul i-a revenit Kristei. Ea este vicecampioană la lupte feminine și a început să practice acest sport atunci când avea 7 ani.

Krista Incze a început să practice luptele dintr-o curiozitate

La început, curiozitatea a împins-o să meargă la sală, pentru a urmări o prietenă care practica deja acest sport. I-a plăcut, s-a apucat de această activitate și a reușit să performeze. „A început totul cu o joacă. Prima dată am fost să o văd o prietenă care deja practica lupte. Mi s-a părut interesant și la următorul antrenament m-am dus și eu cu echipament”, a povestit Krista Incze, într-un interviu acordat pentru emisiunea „Vorbește Lumea”, de la PRO TV.

După ce motto se ghidează sportiva în viață

Ea are o deviză după care se ghidează în viață și în carieră: „Suferă acum și trăiește restul vieții ca un campion”. Incze Kriszta are în palmares medalia de bronz în limitele categoriei 65 kilograme la Campionatele Europene de lupte de la Varşovia. Mai are un argint în palmares la Europenele de seniori din 2019 şi un bronz la Jocurile Europene din 2019. De asemenea, a mai câștigat medalii de argint în anul 2019) şi de bronz ( în 2017 și 2018) la Europenele Under-23.

Sportiva din Covasna a început să practice luptele când era în clasa I la școala de artă, la pian. A ajuns la Clubul Sportiv Școlar Sf. Gheorghe, cu o prietenă, care făcea lupte.

„Kriszta Incze va reprezenta România în Japonia! Republica Populară Democrată Coreeană a anunţat oficial că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, astfel încât locul următor în cadrul categoriei 62 kg, îi revine României!”, anunțau cei de la COSR în luna iunie.