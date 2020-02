Răzvan Simion, cunoscutul om de televiziune care face echipă alături de Dani Oțil, la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” nu poate să renunțe la fumat. Prezentatorul a fost învins de acest viciu și a fost surprins de cancan.ro trăgând cu poftă dintr-o țigară.

Și asta în ciuda faptului că el i-a promis iubitei sale, Lidia Buble, că va renunța la dăunătorul obicei. Răzvan Simion decisese să se lase după ce unul dintre prietenii săi a fost aproape de moarte, din cauza problemelor provocare de fumat.

„De ce am părul aşa? Am trei motive! Unu: pentru că piesa mea a ajuns din nou numărul unu (…) şi atunci mi s-a zbârlit părul. Mai tare mi s-a zbârlit părul când mi-am adus aminte că Răzvan a spus că se lasă de fumat în momentul în care piesa mea ajunge numărul unu. Şi, şi mai tare mi s-a zburlit părul atunci când am ascultat noul single care se va lansa luna viitoare şi se va numi «Eu voi fi» (…) Da, am făcut pariu în momentul în momentul în care am lansat piesa: «Dacă piesa ta ajunge numărul unu, eu mă las de fumat.» Mi-a promis şi el se ţine de cuvânt de obicei. (…)”, spunea Lidia Buble într-o emisiune TV.

