Economie Una caldă, alta rece pentru economia din Republica Moldova. Ce merge și ce regresează







Republica Moldova. Situația economiei din Basarabia arată o situație interesantă. Exporturile de bunuri nu sunt în regres, așa cum o relevă datele oficiale, livrările produselor importate, fără a fi prelucrate, adică cele care doar tranzitează Moldova.

Economia din Republica Moldova, puncte pozitive, dar și negative. Ce merge bine, ce merge rău

Despre această situație a vorbit analistul economic Veaceslav Ioniță. El a punctat că există un anumit gen de stabilitate economică în ultimul an calendaristic.

„De un an de zile suntem stabilizați la un anumit nivel, iar scăderea este că pur și simplu pierdem avantajul pe care l-am avut atunci când am exportat și importat bunuri din Ucraina în calitate de reexport în alte țări. Am pierdut reexportul de produse petroliere, care a lovit foarte puternic și ne arată nouă un tablou sumbru la capitolul exporturi. Dar de fapt noi am crescut exporturile în baza produselor petroliere, care n-are nimic cu economia noastră națională. Iar acum scăderea iarăși nu are nimic cu economia noastră națională.

Acum, Ucraina nu prea are nevoie de noi, încearcă să se descurce pe alte soluții”, a spus expertul economic.

Ce evoluție au avut importurile în ultimul an

Pe de altă parte, importurile au început să fie într-un trend de scădere. Și asta se întâmplă din cauza ieftinirii produselor energetice și din cauza scăderii puterii de cumpărare a populației.

După cum o arată datele statistice, livrările de mărfuri și produse s-a micșorat, în primele patru luni ale anului curent, cu un procent aproximativ de 8%, iar reexporturile cu aproximativ 38% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totodată, aceleași date mai arată că importurile au fost mai mici cu peste 2%. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere pentru mărfurile și produsele ce provin din Republica Moldova și aici este vorba despre cotă de aproape 66 la sută, după cum menționează radiomoldova.md.