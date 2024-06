Un vehicul blindat MaxxPro „a supraviețuit” după ce a fost lovit de mortiere și drone

O înregistrare video făcută publică de armata ucraineană arată un vehicul blindat MaxxPro, fabricat în SUA, scăpând neatins după ce a primit o serie de lovituri directe din partea forțelor ruse, informează Business Insider. Acest exemplu arată că vehiculele americane pentru transportul infanteriei sunt capabile să fie eficiente pe câmpul de luptă din Ucraina.

Vehiculul blindat MaxxPro a supraviețuit la cel puțin trei lovituri puternice, directe din partea forțelor ruse. Înregistrarea arată cum MaxxPro își croiește drum cu succes de-a lungul unui drum de pământ, în zona Ceasiv Iar, din regiunea Donețk. Personalul militar ucraineana a reușit să scape de focul dens al artileriei din zonă.

Rob Lee, cercetător senior la Institutul pentru Studii de Politică Externă, a explicat pe rețeaua de socializare X că MaxxPro-ul din imagini a făcut față cu succes unui atac combinat cu mortiere și drone.

Video of a Ukrainian MaxxPro MRAP surviving multiple UAV and mortar strikes in the Chasiv Yar area.https://t.co/4Kd6JKRwNh pic.twitter.com/WhnSphVu0x

— Rob Lee (@RALee85) May 31, 2024