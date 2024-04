Actualitate Eforturile Ucrainei de menținere pe linia de plutire







Ucraina se menține pe linia de plutire. S-ar putea ca vremea penetrărilor-fulger ale liniei frontului să se fi încheiat. Având în vedere că Rusia se pregătește pentru o mare ofensivă, ucrainenii nu prea au de făcut altceva decât să-și păstreze pozițiile

După eșecul îndelung trâmbițatei contraofensive și după încă o iarnă de apărare în fața atacurilor ruse, trupele ucrainene sunt slăbite și se confruntă cu mari lipsuri. Guvernul a parafat un plan de recrutare pentru a-și întări forțele, iar, printre alte ajutoare atât de necesare, țările europene au promis să trimită mai multe transportoare și rachete.

Sâmbătă, Ucraina a primit atât de necesarul semnal de încurajare în momentul când Camera Reprezentanților din SUA a aprobat ajutorul în valoare de 60 miliarde de dolari, un ajutor care va furniza noi arme războiului său.

Ucraina are nevoie de mai mult timp

Dar elementul de care țara lui Zelenski are nevoie într-adevăr este timpul. Instrucția noilor soldați va necesita luni de zile, iar aparatura europeană va sosi treptat, în cursul acestui an. Analiștii cred că este puțin probabil ca Ucraina să poată lansa în acest an o ofensivă majoră, optând să-și folosească timpul pentru a-și reface forțele. Dar ea va trebui totuși să poată respinge atacurile rușilor și să împiedice ca vreo victorie a inamicilor, oricât de mică ar fi ea, să devină un avans în toată puterea cuvântului. Aici ar trebui să intervină ambițioasele linii de apărare care se creează acum cu atâta frenezie.

Anul acesta, guvernul ucrainean a alocat aproximativ 800 milioane de dolari pentru ridicarea unor fortificații de-a lungul celor aproape 1000 km. de frontieră, iar lucrările sunt în curs. Punctele de apărare (consemnate de NYT, n. red.) reprezintă doar o mică parte din ceea ce a reușit să ridice Ucraina în acest an, iar asta se poate vedea public grație imaginilor prin satelit furnizate de Copernicus, înscris în programul spațial al Uniunii Europene. Potrivit declarațiilor unor oficiali, folosindu-se de imaginile prin satelit și de alte informații, analiștii militari americani din Wiesbaden, Germania, au conlucrat strâns cu agenții ucraineni de legătură ca să identifice punctele slabe ale apărării ucrainene. Începând din acest an Ucraina a ridicat lungi linii de apărare în Herson și Zaporijjia, două regiuni din sud.

Ucraina încearcă să-i oprească pe ruși

La fel ca în cazul noilor poziții de apărare din sud, oficialii Pentagonului și o serie de analiști independenți au indicat și zonele de dincolo de Avdiivka, din est. Armata ucraineană dorește să împiedice repetarea situației din Avdiivka, din februarie, după ce orașul a fost cucerit de ruși. Slaba apărare ucraineană a permis dușmanului să-și continue avansul spre vest.

Potrivit interviurilor acordate de patru oficiali, rezultatele sunt până acum amestecate. Ei spun că va dura săptămâni întregi, dacă nu chiar luni, până când se va consolida o apărare pe mai multe planuri. Dar comandantul forțelor SUA din Europa, generalul Christopher G. Cavoli, s-a declarat optimist. „Cred că apărarea lor se va întări, și este puternică de altfel”, a declarat generalul Cavoli într-un scurt interviu. „Și grație unui sprijin continuu, ei vor ajunge pe o poziție bună”.

Situația nu e ușoară

Dar pe teren situația nu a fost ușoară. La marginea unui oraș viu disputat, Ciasiv Iar, trupele obosite rezistă încă pe terenul din jurul unui canal. Dar apărarea lor e slab structurată și ar fi trebuit întărită cu luni în urmă, după cum afirmă un comandant ucrainean. În prezent rușii luptă stradă cu stradă. Apărarea spre estul Ucrainei este evident diferită de cea din multe locuri din sud. Pe liniile de apărare există niște instalații menite să fortifice zonele urbane aflate în obiectivul Rusiei.

Una dintre ele este Kurahove. Orașul se află la distanță de 15 km. nord-est de Marinka, o localitate pe care rușii au încercat să o cucerească încă din 2014, când și-au început incursiunile pe teritoriul ucrainean. În sfârșit, pe la finele anului trecut, orașul Marinka a fost cucerit. Imaginile prin satelit arată că acum Ucraina caută să apere Kurahove.

Toate aceste eforturi demonstrează că ucrainenii își îndreaptă resursele spre teritoriile cel mai ușor de apărat, dorind ca astfel înaintarea să fie cât mai costisitoare pentru Rusia. Oficialii mai spun că apărarea relevă totodată și o strategie, răspândită de altfel pe linia frontului, potrivit căreia rușii ar fi ținuți la distanță prin atacuri mai mici, profitându-se descăpările apărute în apărarea lor.

Nu se știe ce se va întâmpla

Deocamdată, terenurile minate și fortificațiile împiedică atacuri sau manevre fără pierderi mari, ambele tabere bazându-se mult pe tranșee adânc săpate. Ar putea fi vorba de niște tranșee întărite cu ciment, cu protecție deasupra capului, cu încălzire și cu zone unde se poate dormi. Construcția și apărarea lor necesită mulți oameni. Cum armata ucraineană a fost împuținată din cauza pierderilor, nu se știe dacă ea este pregătită pentru așa ceva.

James Rands, un analist pe probleme militare de la Janes, o companie din Londra specializată în informații legate de apărare, afirmă că apărarea concepută de Ucraina la începutul conflictului a fost una excepțională. El spune că în Donbas buncărele erau uscate, protejate cu prelate și utilate cu protecție împotriva incendiilor și antiglonț. Tranșeele erau bine consolidate. „Cum invazia Rusiei devine totală, e puțin probabil ca Ucraina să mai poată face asta din nou”, spune Rands.

„Pozițiile pe care s-au retras acum nu sunt nici pe departe la fel, din niciun punct de vedere”, mai spune el. „Ucraina trebuie acum să-și consolideze niște poziții de apărare rămânând însă în alertă, ceea ce este dificil”. (Traducerea - Rador)