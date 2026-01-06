Un urs polar a atacat o familie în nordul Siberiei. Trei răniți, printre care și un copil

Trei membri ai unei familii, printre care și un copil, au fost răniți după ce un urs polar i-a atacat într-o regiune izolată din nordul Siberiei, au anunțat autoritățile ruse, potrivit AFP.

Incidentul s-a produs la un loc de pescuit aflat la aproximativ 40 de kilometri de localitatea Nossok, în regiunea Krasnoiarsk, la circa 2.700 de kilometri de Moscova. Autoritățile locale au calificat atacul drept unul extrem de rar pentru zona polară.

Ministerul regional de Interne a precizat că trei membri ai aceleași familii au fost răniți. Cei trei membrii de familie sunt persoane născute în 1983, 2006 și 2015. Informațiile au fost comunicate luni printr-un mesaj publicat pe Telegram, care a fost publicat de Ministerul regional de Interne.

Persoanele rănite urmează să primească îngrijiri medicale. Nu au fost oferite detalii despre gravitatea rănilor, iar unul dintre răniți ar putea necesita spitalizare.

Un polițist local și mai mulți locuitori au intervenit cu un vehicul de teren și un utilaj de deszăpezire pentru a alunga ursul și a salva familia. Experții subliniază că atacurile urșilor polari asupra oamenilor rămân rare, însă reducerea banchizei polare din cauza schimbărilor climatice îi determină să se apropie mai des de zone locuite în căutare de hrană.

La vederea vehicului și a localnicilor, ursul polar s-a speriat și a fugit. Autoritățile și locuitorii din zonă au transmis imediat alte locuri de pescuit din zonă și vehiculele care treceau prin zona Insulelor Brekhovsky.

În februarie 2019, autoritățile din Rusia au fost nevoite să declare stare de urgență în arhipeleagul Novaia Zemlea, în Antarctica, din cauza unui număr ridicat de urși polari agresivi care erau în cautare de hrană.