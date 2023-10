Război în Israel. Declarația emoționantă a unui tată care și-a pierdut fiica de doar 8 ani

Un tată din Israel și-a pierdut fiica de numai 8 ani în timpul atacurilor teroriștilor Hamas. El a declarat că se bucură că fetița a fost ucisă și că nu a fost capturată. Acesta consideră că micuța a scăpat de chin și că nu a fost nevoită să suporte relele făcute de teroriști.

Fetița se dusese vineri seară la o petrecere în pijamale unde a rămas peste noapte, iar el nu a știut nimic de ea timp de două zile. Thomas Hand a povestit despre momentul în care a aflat că fiica lui a fost găsită, dar fără suflare.

Acest tată din Israel consideră că moartea a fost o binecuvântare. Micuța ar fi fost mult mai traumatizată dacă ar fi fost luată ostatică.

„Am găsit-o pe Emily. E moartă”, iar eu am spus „Da!”. Am spus „da” și am zâmbit, pentru că aceasta era cea mai bună veste dintre posibilitățile existente. Fie era moartă, fie în Gaza.

Și dacă știi câte ceva despre ceea ce le fac oamenilor în Gaza, ei bine, e mai rău decât moartea. Nu ar fi avut mâncare. Nu ar fi avut apă. Ea s-ar fi aflat într-o cameră întunecată plină cu Dumnezeu știe câți oameni.

Și ar fi fost îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibili ani care a fi urmat. Deci, moartea a fost o binecuvântare. O binecuvântare absolută”, a spus tatăl fetiței din Israel, potrivit Digi24.

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter’s tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI

— CNN (@CNN) October 12, 2023