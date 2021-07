Un studiu realizat de cercetătorii din Londra analizează reacția organismului uman în momentul în care este infectat cu coronavirus. Acesta a presupus infectarea mai multor tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care nu prezintă alte comorbidități sau condiții de sănătate care să îi predispună la dezvoltarea unor forma severe de coronavirus. Una dintre persoanele participante la studiu și-a relatat experiența jurnaliștilor de la The Washington Post.

„Am trecut prin cel mai terifiant moment din viața mea”

Un tânăr britanic, în vârstă de 18 ani, pe nume Alastair Fraser-Urquhart, a relatat presei internaționale experiența sa în ceea ce privește demersul de infectare intenționată cu COVID-19. După contractarea virusului, tânărul a rămas sub supravegherea cadrelor medicale timp de 17 zile, după care a putut să se întoarcă la activitățile de zi cu zi.

„Am trecut prin cel mai terifiant moment din viața mea, m-am expus în mod intenționat virusului SARS-CoV-2”, a mărturisit tânărul.

„E șansa mea de a contribui la dezvoltarea de noi arme în lupta cu noul coronavirus. Deși asemenea studii s-au dovedit în trecut folositoare pentru a putea înțelege boli precum gripa, holera sau malaria, ele au presupus întotdeauna riscuri pentru voluntar. Și asta le-a făcut controversate. Dar potențialele beneficii masive pentru știință și societate m-au convins că aș putea să-mi asum riscurile”, a mai explicat Alastair.

Cum a decurs experiența de infectare cu COVID-19

„Călătoria mea de cobai a început în ianuarie, când, timp de jumătate de zi, m-am supus tuturor testelor posibile pentru ca medicii să mă poată declara apt fizic. După câteva săptămâni am primit și vestea pe care o așteptam cu sufletul la gură, fusesem admis în următoarea etapă.

Studiul propriu-zis a început la sfârșitul lui martie, în primele două zile am trecut din nou printr-un control medical riguros, care a implicat radiografii, teste de respirație și de sânge. Iar în a treia zi a venit și virusul”, povestește Alastair Fraser-Urquhart.

Băiatului i s-a picurat coronavirus în nas. Tânărul a fost ținut sub observație de către șase cercetători, fiecare având un rol specific. După infectare, acesta a fost carantinat într-o cameră sterilă din cadrul spitalului Royal Free din Londra.

„Am fost închis într-o cameră sterilă, care a fost dezvoltată special pentru ca acest virus să nu ajungă afară. Nimeni nu a intrat fără să fie echipat complet, inclusiv cu o mască respiratorie alimentată cu aer decontaminat. Cercetătorii au reprezentat singurul meu contact uman în cele 17 zile de izolare”, spune Alastair.

Testele realizate asupra tânărului au durat, zilnic, câte șase ore

Zilnic, tânărului i s-au realizat mai multe analize, care au presupus recoltarea unei probe de salivă și desfășurarea a trei teste cu tampoane nazofaringiene, dar și teste de sânge, miros și tomografie. Zilnic, asupra acestuia erau realizate și teste privind starea de sănătate a plămânilor săi. Analizele în cauză durau aproximativ șase ore.

„Cred că până la sfârșitul testului am făcut vreo 100 de teste nazofaringiene. Și, deși nu toate au fost plăcute, pot să spun că m-am simțit satisfăcut de toate informațiile pe care corpul meu le-a generat pentru acest studiu. În restul timpului am citit cărți, am mai muncit și m-am uitat la Netflix”, a spus Alastair.

Ce simptome a dezvoltat tânărul după infectare

Alastair Fraser-Urquhart nu a dezvăluit presei ce fel de simptome a dezvoltat pe parcursul infectării din cauză că studiul este încă în desfășurare, însă cert este că nu s-a simțit foarte bine.

„M-am vindecat complet. Dar pot să spun că m-am simțit rău pentru câteva zile, de parcă aveam o răceală nasoală. Și am ieșit de acolo cu un nou respect pentru puterea acestui virus”, s-a exprimat Alastair.

„Deși riscul dezvoltării unei forme severe era scăzut, echipa de cercetători era pregătită cu steroizi, oxigen și remdesivir. Dar niciunul dintre aceste tratamente nu este perfect, ceea ce m-a tulburat de-a lungul studiului. Iar teama de a dezvolta o formă lungă a infecției mi-a dominat toate gândurile”, spune tânărul originar din orașul englez Stoke-on-Trent.

Voluntarii care au participat la studiu au fost recompensați cu 6.375 de dolari, dar tânărul spune că va dona toți acești bani ONG-urilor.