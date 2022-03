Un spion povestește cum obținea informații de la companii multimilionare

Pe fondul lansării recente a noii sale cărți „Lying the American Dream from Hollywood to Wall Street”, Kerbeck a vorbit cu New York Post pentru a dezvălui unele dintre tehnicile sale. Folosindu-și abilitățile de actorie, autorul a făcut bani mințind oamenii la telefon și fermecând companiile pentru a oferi informații valoroase despre angajare – o metodă numită rusing.

„Să presupunem că cei doi comercianți de top de la o firmă de pe Wall Street sunt directori generali”, a spus bărbatul de 58 de ani pentru presa. „Ei câștigă o mulțime de bani și ar fi scump să fie angajați. Dar dacă brokerul numărul trei este un asociat, el este un star care este necunoscut și nu te va costa aproape nimic. M-am specializat în găsirea acelui tip pentru vânătorii de capete.” Kerbeck a continuat dezvăluind că „cele mai amuzante trucuri” au fost cele în care a pus accente false, adăugând: „Am fost deosebit de bun la a vorbi în limba germană”.

El spunea lucruri precum: „Sunt de la Frankfurt. Am nevoie de toți cei din departament și de clasamentele lor interne.” Dacă era întrebat de ce avea nevoie de informații, Kerbeck răspundea: „Așa cum spuneți în America, ucideți toate păsările dintr-o singură piatră.”

Într-o anecdotă separată, el a descris o perioadă în care s-a prefăcut a fi un lucrător IT în anii 2000, folosind aerul îngrijorării pentru a afla câți bani au generat anumiți angajați. După cum se discută în cartea sa, Kerbeck a încercat să-și facă un nume în lumea actoriei, mutându-se la New York la sfârșitul anilor 1980, unde s-a străduit să-și facă o sursă de venit, potrivit Uniland News.

Renunțarea la afacere

Așa că, atunci când un prieten i-a prezentat o femeie care a angajat actori pentru a face munca de spionaj corporativ, el a fost mai mult decât fericit să-l accepte. A avansat rapid până în anii 1990, iar ulterior Kerbeck s-a mutat la Los Angeles, unde a jonglat între actorie și spionaj corporativ, însă în cele din urmă a decis să se ocupe doar de spionaj.

Desigur, au existat unele suișuri și coborâșuri de-a lungul carierei sale, iar Kerbeck a părăsit în cele din urmă afacerea pentru a urma o carieră publicistică. Când a fost întrebat dacă spionajul corporativ mai funcționează, el a răspuns: „Este murdar, viu, dar încă funcționează”.