Cel mai ghinionist om. Un spaniol a găsit o avere ascunsă în casa lui de fostul proprietar. Dar nu poate folosi banii

Dat fiind că Spania a adoptat moneda euro la începutul anilor 2000, miile de bancnote găsite de spaniol nu pot fi valorificate, decât dacă ar fi cumpărate de colecționarii unor astfel de obiecte vechi. Fostul proprietar al casei ar fi fost cel care a ascuns banii în locuință, iar despre el vecinii săi povestesc că era o persoană avară.

Valoarea totală a celor șase borcane cu bancnote ar fi fost de circa 54.000 de euro, iar recipientele fuseseră depozitate în jurul clădirii și în dependințele sale, conform Elprogreso.es.

Forrest Fenn a ascuns o comoară de 2 milioane de lire sterline în Munții Stâncoși

Povestea incredibilă a milionarului care a ascuns un cufăr plin cu aur și bijuterii în Munții Stâncoși și a declanșat o vânătoare de comori la nivel mondial arată că este vorba despre o avere mai mare decât se așteptau oamenii. Oricât de excentric ar fi fost, magnatul texan Forrest Fenn, care a murit în 2020 după un accident petrecut în casa sa din New Mexico, a lansat cu succes o vânătoare de comori, despre care afirma că ar avea valoarea de 2 milioane de lire sterline.

În 2010, în jur de 350.000 de oameni s-au urcat în vagon în speranța că vor descoperi comorile secrete, la care se face aluzie într-o poezie de 24 de versuri, și care a apărut în autobiografia lui Fenn, The Thrill of the Chase. Căutătorii de senzații tari au cheltuit mii de lire sterline mergând după indiciile lui și călătorind în Munții Stâncoși, unde se presupune că ar fi fost ascuns cufărul.

Miriam de Fronzo, un terapeut din Florida, a călătorit timp de patru ani, în speranța că va face această descoperire. Ea a mărturisit că a cheltuit între 2.000 și 3.000 de dolari în fiecare dintre călătoriile ei. Dar la doi ani după ce se zvonea că a fost găsită comoara, vânătorii de comori au rămas totuși neîncrezători.

Cinci bărbați au murit căutând comoara

Fenn a spus ziarelor că a inventat vânătoarea pentru a oferi familiilor un motiv pentru a „se da jos de pe canapelele lor” și a experimenta natura. Și, în ciuda faptului că cinci bărbați au murit în timpul căutării comorii lui Fenn, el nu a anulat niciodată vânătoarea, numind morțile „tragice”.

Se spune că un student la Medicină a găsit cufărul de 2 milioane de lire sterline și i-a trimis lui Fenn poze cu acesta. Cu toate astea, nici poza și nici numele noului milionar norocos nu au fost făcute publice.

Fenn a dezvăluit locația cufărului în felul său criptic, fără a spune însă exact unde fusese găsit. „Era sub stele, în vegetația luxuriantă și împădurită a Munților Stâncoși și nu se mutase de la locul în care l-am ascuns acum mai bine de 10 ani”, a spus acesta, potrivit Mirror.co.uk.