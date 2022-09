Un șmen imobiliar marca Ciuclea-Onțanu-Firea. Cazul str. Vasile Lascăr 73-75. Blocul care a primit ilegal 5 etaje în plus, vrea să devină zgârie-nori. Exclusiv

Ca o paranteză, firma Tuna Balcan Construct, apare înființată în anul 2018, a avut 3 angajați, iar acum are 12 angajați Și are cifra de afaceri pe zero pe ultimii 3 ani și pierderi anuale de câteva sute de mii de lei anual. În schimb, la datorii, figurează cu sume fabuloase, de la 10 milioane de lei în 2019, la 14 milioane de lei în 2021.

Cu autorizația în mână, s-a apucat de construit, spre disperarea vecinilor. Construcția nu are nicio legătură cu arhitectura din zonă, dar mai ales încalcă orice normă legală de construcție și de regulă bun simț. Am fost să văd cu ochii mei. Blocul este lipit de gardul clădirilor din jur, iar balcoanele noii construcții se revarsă peste curțile vecinilor sau se sprijină pe calcanul caselor din jur.

Cezar Grigoriu a făcut o plăngere la DNA

Pentru că am ajuns în zonă, am bătut și la ușa lui Cezar Grigoriu, unul dintre cei care au deschis procesul colectiv împotriva construcției ilegale. Am urcat în apartamentul acestuia, ca să îmi arate, pe viu, rezultatul construcției blocului de lângă casa lui. Pe scara interioară a micului bloc, am văzut zeci de poze cu tatăl acestuia, George și cu celebrul Trio Grigoriu. Mi-am propus să revin, să povestim despre istoria unei familii de vedete din anii 50.

Mi-a spus că el este inginer de inginerie nucleară, că nu are treabă cu muzica. În casă am văzut pereții proaspăt zugrăviți. Doar că fisurile cauzate de lucrările de lângă, au apărut și după ce făcuse reparațiile. M-a dus să mă uit pe gemurile care dădeau spre noua construcție. O imagine dezolantă. Dacă aș fi vrut, aș fi sărit de pe geamul bucătăriei sau al dormitorului, direct în balconul blocului neterminat. Am înțeles problemele celor din casele vechi, din jurul construcției, dar nu am să înțeleg cum ar putea cineva să dea sute de mii de euro pentru un apartament al cărui balcon dă, direct, într-un zid sau într-un geam al vecinului.