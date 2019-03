Un Simulator Experimental, unicat în Europa

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare se poate bucura de bijuteria pe care o deține – un simulator experimental sau un penitenciar în miniatură.





Astfel de simulatoare mai există în Europa, dar nu la o asemenea dimensiune și atât de complex. Cu ajutorul acestui simulator, viitori agenți de penitenciare învață și care este parcursul unui nou deținut.

„Deținutul intră în penitenciar și este dus la sala de așteptare, așa cum este el, cu bagaje cu tot. După aceea este dus în camera de identificare – acolo, cu dosarul în față, cei din penitenciar verifică și confirmă că el este cel care se prezintă în unitate. Apoi deținutul merge în camera de fotografiere și amprentare. Urmează vizita la cabinetul medical unde se verifică dacă are vătămări, boli contagioase, paraziți, etc. Dacă prezintă diferiți parazi ai scalpului sau dacă deținutul dorește, este dus la frizerie. Dacă nu, se poate sări peste această etapă. Nu mai e ca pe timpul comunismului. Urmează etapa de percheziție, care este făcută compelt, de la zero, iar bagajele sunt depozitate în magazia special amenajată. Odată încheiată și această etapă, deținutul este dus în camera de detenție”, explică Vasile Scutaru.

Pe lângă parcursul pe care îl parcurge un deținut de când vine în arest, simulatorul mai dispune și de sală de judecată, dar și de o bază didactică cu diferite obiecte interzise, adunate din mai multe penitenciare din țară.

