Un senator a demisionat din Parlament: Am luat această decizie din motive profesionale și personale

Senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a anunţat luni, în plen, că demisionează din Parlament. În discursul său, el le-a urat colegilor din coaliţia de guvernare o colaborare „fructuoasă“.

„Subsemnatul Novak Csaba Zoltan, senator în Circumscripţia electorală 28 Mureş, începând de astăzi îmi dau demisia din funcţia de senator. Vă mulţumesc pentru că în ultimii şase ani am fost coleg cu dumneavoastră. Coaliţiei de guvernare îi doresc o colaborare fructuoasă şi echilibrată şi Opoziţiei să fie constructivă. Vă mulţumesc!”, a spus Novak Csaba Zoltan, în plenul Parlamentului.

O altă funcție

Novak Csaba Zoltan a decis să renunțe la statutul de parlamentar pentru a prelua o altă funcție. El va deveni manager al Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, de la Cluj Napoca.

„Dragii mei prieteni, susținători și anti-fani, de astăzi o călătorie în viața mea a luat sfârșit și alta a început. Astăzi am demisionat din funcția de senator și îmi voi continua activitatea profesională la Cluj la conducerea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Am luat această decizie din motive profesionale și personale, iar pe viitor vreau să-mi continui munca în calitate de organizator științific, cercetător și profesor.

Sunt recunoscător sorții că am avut ocazia să lucrez la acest nivel, în Legislativ timp de șase ani, că am avut onoarea să reprezint județul Mureș, maghiarii din România și cauza educației cu mijloacele mele modeste“, a scris Novak Csaba Zoltan pe pagina sa de Facebook.

Mesaj pentru UDMR

El le-a transmis și un mesaj colegilor de la UDMR „Mulțumesc UDMR-lui și colegilor mei pentru munca comună, pentru discuții, pentru succesele sărbătorite împreună și pentru noile începuturi după eșecuri.

Într-o lume polarizată din toate punctele de vedere și în „teroarea opiniei publice”, nu este ușor să alegi a treia cale deoarece poate fi interpretată ca și un moment de ezitare. Încă mai cred în acest drum, în cunoaștere, în învățare, în cultură, în dialog. Îi doresc succesorului meu succes și îl asigur de sprijinul meu în orice moment“, a mai scris Novak Csaba Zoltan.