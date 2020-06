Pe când avea 13 ani, părinţii lui au decis să se stabilească în Georgia, unde micul Secară a terminat liceul. Aici se încheie viaţa lui în Estul Europei, începută la Tecuci, continuată la Iaşi, Bucureşti şi Tibilisi. Pornea la drum. Abia intra în adolescenţă, dar pasiunea şi performanţle de până atunci în ale computerelor, erau ale unui om matur.

La sfârşitul liceului, Ion Alexandru Secară era deja o mică vedetă a informaticii din Estul nostru de mâna a doua. Aşa că a primit oferte de la câteva universităţi importante din Europa de Vest şi SUA. Pentru început, a ales Marea Britanie. „Am ales să merg la Universitatea din St. Andrews, în Marea Britanie, deoarece departamentul lor de informatică este renumit în lume.”

La sfârşitul adolescenţei, Alexandru Secară intra pe uşa din faţă în lumea mare a IT-ului. Aici, competiţia era năpraznică. Inteligenţe din toată lumea se băteau pe viaţă şi pe moarte pentru supremaţie. În cazul lui Alexandru Secară, ştiinţa de carte mai era dublată şi de o pasiune aparte: „Am ales această carieră, în IT, deoarece consider că aplicațiile de tip software pot schimba viața oamenilor în mai bine și iubesc sentimentul de a vedea persoane din jurul meu folosind produsul muncii mele” – ne-a declarat tânărul în exclusivitate.

Pe când termina liceul, şansa i-a mai surâs încă o dată: „În ultimul meu an de universitate, am fost acceptat într-un program foarte competitiv, numit Silicon Valley Internship Program, care aduce cei mai buni ingineri software din lume în Silicon Valley. Acești ingineri lucrează pentru startup-uri cu creștere rapidă. Procesul de recrutare a durat aproximativ 5 luni, așa că a trebuit să rămân permanent concentrat, pentru a-mi îndeplini unul dintre visele vieții mele, acela de a ajunge în California”.

Silicon Valley, visul oricărui IT-ist. Deşi aici concurenţa era mai acerbă ca oriunde în lume şi trebuia să se bată cu cele mai luminate minţi din domeniu, Alexandru Secară nu a uitat de dragostea sa pentru oameni. De dorinţa sa de a le face viaţa mai bună, mai uşoară, cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră. La 13 ani, dezvoltase o aplicație GPS pentru persoanele cu Alzheimer: „Eu cred cu adevărat că software-ul poate îmbunătăți și consolida viața oamenilor”.

Ultima invenţie, care avea să-i şi aducă notorietatea pe plan mondial, a pornit din propria-i experienţă: „În timp ce studiam în St. Andrews, am început să realizez că poziţia mea la calculator este groaznică și am început să mă confrunt cu dureri de spate, în special după ce stăteam perioade îndelungate de timp în faţa calculatorului. Am încercat să mă autoeduc în a sta corect pe scaun, dar după câteva ore, începeam iar să am o poziţie incorectă. După câteva ore, mă dureau toate. Am încercat și scaune ergonomice, hamuri de spate şi multe alte gadget-uri. În scurt timp, mi-am dat seama că nu sunt singurul care suferă din această cauză”.

Atunci i-a venit ideea. Un program care să-ţi corecteze poziţia în timpul lucrului la computer.